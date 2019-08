Werder mehrere Wochen ohne Rashica – Klaassen mahnt zur Ruhe

Bremen (dpa) – Werder Bremen muss mehrere Wochen auf Milot Rashica verzichten. Der 23 Jahre alte Angreifer aus dem Kosovo hat sich bei der 1:3-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf am vergangenen Samstag eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte.

Damit geht Werder-Coach Florian Kohfeldt mit einigen Personalsorgen in das Auswärtsspiel bei 1899 Hoffenheim am Samstag. Neben Rashica werden in Sinsheim auch Ludwig Augustinsson, Sebastian Langkamp, Philipp Bargfrede, Milos Veljkovic und Fin Bartels definitiv fehlen. Neuzugang Ömer Toprak ist ebenfalls noch angeschlagen, soll im Laufe der Woche aber wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Das gilt auch für Niclas Füllkrug und Claudio Pizarro, die am Dienstag nur individuell trainierten.

Bremens Mittelfeldspieler Davy Klaassen mahnte trotz der Niederlage gegen Düsseldorf aber zur Ruhe. «Wir haben keine Krisensituation, auch wenn das jetzt vielleicht geschrieben wird», sagte Klaassen. «Wir ärgern uns über die Niederlage, aber wir werden den Kopf oben behalten und nach vorne blicken», betonte der Niederländer.