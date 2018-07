Juventus Turin vs. Bayern München Wettquoten im ICC

Bayern München trifft in Philadelphia auf Juventus Turin und ist laut Wettquoten der Buchmacher Favorit auf den Sieg.

Der FC Bayern München hatte bereits vergangengen Samstag eine Partie im Rahmen des ICC (International Champions Cup) bestritten.

Mit einem 3:1 gegen die Tuchel-Elf von Paris St. Germain gingen die Münchner als Sieger hervor. Allerdings sind in der frühen Vorbereitungsphase die Ergebnisse der Testspiele noch kein wirklicher Maßstab. Zumal etliche Stars bei Paris noch fehlten. Inbesondere seien Neymar und Mpappe zu nennen, die sich aufgrund der langen WM-Teilname in Russland noch im verdienten Urlaub befanden.

Aber auch die Bayern konnten gegen Paris Saint Germain einige Nachwuchskräfte und neue Spieler testen. Gerade die Vorbereitungszeit ist optimal für die zweite Reihe, um sich zu zeigen und Erfahrungen zu sammeln. während des Aufenthalts in Philadelphia konnten die Bayern heute die Verpflichtung des begehrten Nachwuchsspielers Alphonso Davies von Vancouver Whitecaps vermelden. Der 17 jährige wird spätestens zum Ende des Jahres zu den Bayern stossen.

In der Nacht zum Donnerstag findet die Partie Bayern gegen Juventus in Philadelphia statt. Anstoss der Begegnung ist um 01:05 Uhr MEZ und der Sender Sport1 überträgt das Spiel live. Bei den Tippquoten ist der deutsche Rekordmeister gegenüber den Italienern favorisiert.

Juventus Turin gegen Bayern München Wettquoten Übersicht

Wettquote Sieg Juventus: 3,20

Wettquote Remis: 3,60

Wettquote Sieg Bayern: 2,15

