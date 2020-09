Wales gewinnt gegen Bulgarien

Cardiff (dpa) – Liverpool-Teenager Neco Williams hat der walisischen Fußball-Nationalmannschaft den zweiten Sieg im zweiten Spiel der Nations League gesichert.

Der 19-Jährige, der erst am vergangenen Donnerstag debütiert hatte und in der Premier League für das Team des deutschen Trainers Jürgen Klopp spielt, traf in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 1:0 (0:0) gegen Bulgarien. Die Mannschaft um Starspieler und Kapitän Gareth Bale führt in der Liga B die Gruppe 4 mit sechs Punkten an.

© dpa-infocom, dpa:200906-99-452640/2