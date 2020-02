Streit zwischen Trainer Tuchel und Stürmer-Star Mbappé

Paris (dpa) – Eigentlich gab es für Paris Saint-Germain beim 5:0 (3:0)-Sieg gegen Montpellier HSC nichts zu meckern.

Doch als Fußball-Lehrer Thomas Tuchel in der 68. Minute PSG-Star Kylian Mbappé beim Stand von 5:0 auswechselte, gerieten die beiden in eine Diskussion an der Seitenlinie. Tuchel musste den 21 Jahre alten Youngster, der zehn Minuten zuvor zum 4:0 getroffen hatte, regelrecht festhalten, als dieser sichtlich aufgebracht an ihm vorbei wollte, und redete auf ihn ein.

«Er mag es nicht, ausgewechselt zu werden, das mag niemand», kommentierte Tuchel anschließend in der Pressekonferenz. «Ich bin nicht sauer, aber enttäuscht, weil so etwas nicht nötig ist», gab der 46-jährige Ex-Dortmund-Coach zu. Paris führt nach dem Kantersieg die französische Ligue 1 unangefochten an. Am Dienstag steht bereits das nächste Spiel auswärts gegen den FC Nantes an.