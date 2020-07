Premierminister macht Fans Hoffnung auf Rückkehr in Stadien

Bildhinweis: Englands Premierminister Boris Johnson hofft auf die Rückkehr der Fußball-Fans in die Stadien. Foto: Frank Augstein/AP/dpa

London (dpa) – Fußball-Fans in England können darauf hoffen, von Oktober an wieder Spiele live im Stadion miterleben. Das geht aus einem Statement von Premierminister Boris Johnson hervor. Demnach sollen Stadien vom 1. Oktober an ihre Tore wieder für Zuschauer öffnen dürfen.

Voraussetzung sei aber, dass die Regeln zur sozialen Distanz eingehalten werden und einige Testläufe vorher gute Ergebnisse zeigen, sagte Johnson. Getestet werden soll von Ende Juli an zunächst bei mehreren Kricket-Spielen, einem Snookerturnier sowie bei einem Pferderennen. Doch selbst wenn die Öffnung tatsächlich kommen sollte, dürfte sich ein Stadionbesuch erheblich anders anfühlen als vor der Coronavirus-Pandemie: Dem Sportministerium in London zufolge müssen Abstände zwischen Sitzen eingehalten werden.

