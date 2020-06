Oranje-Spieler boykottieren TV-Programm

Amsterdam (dpa) – Spieler der niederländischen Fußball-Nationalmannschaften boykottieren den privaten TV-Sender Veronica wegen vermeintlich rassistischer Bemerkungen.

Die Spielerinnen und Spieler wollten sich nicht mehr für das Fußball-Programm des Senders «Veronica Inside» interviewen lassen, teilten sie in den sozialen Medien mit.

«Das geht weit über die Grenze hinaus. Nicht zum ersten Mal, nicht zum zweiten Mal. Immer wieder und wieder. Enough is enough», schrieb Kapitän Virgil van Dijk auf Twitter. Nationalspielerin Merel van Dongen erklärte auf Twitter zu dem Hashtag «veronicaoffside»: «Im Fußball ist kein Platz für Rassismus. Enough is enough.»

Die Spieler reagieren damit auf Aussagen eines Kommentators, der sich vor einigen Tagen verächtlich über die Anti-Rassismus-Proteste in den Niederlanden geäußert hatte. Die Empörung in den Niederlanden ist groß. Daraufhin hatten auch mehrere Unternehmen erklärt, in den Reklameblöcken der TV-Sendung nicht mehr zu werben.