New Balance stellt Nationaltrikots von Costa Rica vor

Anfang Dezember hat der US-amerikanische Sportartikelhersteller New Balance die neuen Heim- und Auswärtstrikots der Nationalmannschaften von Costa Rica vorgestellt. Das Design der Trikots wurde von der vielfältigen Tierwelt des Landes inspiriert. Ein kühner Tiergrafikdruck fließt in den Rot- und Blautönen des Landes über das Heimtrikot.



Kenny McCallum, General Manager von New Balance Football, äußert sich in einer Pressemeldung des Unternehmens wie folgt zu den neuen Trikots: „Wir sind sehr stolz mit Costa Rica zusammenzuarbeiten. Diese Trikots bestehen teilweise aus recyceltem Stoff. Um das langjährige Engagement von Costa Rica für Nachhaltigkeit zu würdigen, war für unser Designteam das zweihundertjährige Landesjubiläum im nächsten Jahr eine wichtige Inspiration. Wir machen im gesamten Unternehmen positive Fortschritte, um nachhaltiger zu arbeiten. Die Los Ticos sind das ultimative Team, um diese Initiativen voranzutreiben.“

Neben Costa Rica stattet New Balance auch die Nationalmannschaft Panamas aus. Dazu europäische Spitzenclubs wie den FC Porto oder den OSC Lille. Gerüchten nach, steht auch ein Vertrag mit der AS Roma ab der Saison 2021/22 kurz vor dem Abschluss.

