Liverpool startet Saison mit Heimspiel gegen Leeds

Bildhinweis: Startet mit Meister Liverpool gegen Leeds in die neue Saison: Trainer Jürgen Klopp. Foto: Paul Ellis/PA Wire/dpa

London (dpa) – Der englische Fußballmeister FC Liverpool startet mit einem Heimspiel in die kommende Saison der Premier League. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp empfängt am 12. September den Zweitliga-Meister Leeds United in Anfield.

Der englische Pokalsieger FC Arsenal spielt zeitgleich beim Aufsteiger FC Fulham. Chelsea bestreitet sein erstes Saisonspiel am Montag (14. September) bei Brighton & Hove Albion. Noch ohne Termin sind die Partien von Manchester City gegen Aston Villa und Manchester United beim FC Burnley. Da sie noch bis vor kurzem im europäischen Wettbewerb vertreten waren, werden die beiden Clubs aus Manchester am Auftaktwochenende der Premier League noch kein Spiel bestreiten.

