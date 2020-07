Laut «Kicker»: Rangnick-Wechsel zum AC Mailand geplatzt

Mailand (dpa) – Der Wechsel von Ralf Rangnick zum italienischen Fußball-Erstligisten AC Mailand ist nach Informationen des «Kicker» offenbar geplatzt.

Demnach soll der aktuelle Coach Stefano Pioli nach den Erfolgen der letzten Wochen offenbar seinen Vertrag verlängern. Zuletzt hatte es immer wieder Spekulationen gegeben, dass Rangnick als Trainer und Sportdirektor zum starken Mann bei Milan aufsteigen könnte.

Der 62-jährige Rangnick ist derzeit als «Head of Sport and Development» der Red Bull GmbH angestellt, nachdem er in der vergangenen Saison RB Leipzig erfolgreich in die Champions League geführt hatte. Bereits seit einem halben Jahr wurde der erfahrene Coach immer wieder mit Milan in Verbindung gebracht. Ein Wechsel schien bereits beschlossene Sache, wenngleich es im Umfeld viele Kritiker gab.

Doch nach der Corona-Zwangspause drehte der abgestürzte Traditionsclub auf und blieb in allen Spielen ungeschlagen. Inzwischen ist Milan klar auf Europa-League-Kurs.

