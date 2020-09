Klopp über Keane: Spricht vielleicht von einem anderen Spiel

Liverpool (dpa) – Jürgen Klopp musste sich doch noch aufregen. «Habe ich das richtig gehört, Herr Keane hat gesagt, wir hätten heute Abend eine schlampige Leistung gezeigt?», fragte der Trainer des FC Liverpool beim Sender Sky Sports in Richtung Experte Roy Keane.

Die 49 Jahre alte ehemalige Ikone von Manchester United stellte daraufhin klar, dass er nur ein paar Momente im Spiel der Reds beim 3:1 am Montagabend an der Anfield Road über den FC Arsenal meinte. «Er spricht vielleicht von einem anderen Spiel, dieses kann es nicht gewesen sein. Sorry», ereiferte sich Klopp.

Der Erfolg über die Gunners war der dritte Sieg des englischen Fußball-Meisters im dritten Spiel der neuen Saison. Lediglich aufgrund der Tordifferenz liegen die Liverpooler nur auf Platz zwei hinter dem Ex-Champion Leicester City.

«Nichts war schlampig, absolut nichts», schimpfte Klopp weiter. «Das ist eine unglaubliche Beschreibung des Spiels, es war außergewöhnlich.» Klopps Mannschaft war zunächst in Rückstand geraten durch einen Treffer von Alexandre Lacazette (25. Minute). Mit einem Doppelschlag leiteten Sadio Mané (28.) und Andrew Robertson (34.) aber schon kurz danach die Wende ein. Den dritten Treffer der Liverpooler erzielte Neuzugang Diogo Jotto zwei Minuten vor dem Ende.

Seine Mannschaft sei von Beginn an dominant gewesen gegen ein Team, das zu 100 Prozent in Form sei, betonte Klopp. «Du musst aufpassen wie Hölle und darfst nicht durch Konter getroffen werden.» Er habe jede Sekunde geliebt, meinte der 53 Jahre alte deutsche Trainer der Liverpooler, die am 1. Oktober im Liga-Pokal erneut daheim auf den FC Arsenal treffen.

