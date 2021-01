Hummel löst Under Armour beim FC Southampton als Ausrüster ab.

Der dänische Sportartikelausrüster Hummel, seit dieser Saison auch schon Ausrüster des FC Everton, löst ab der Saison 2021/22 Under Armour als offizieller Ausstatter des FC Southampton ab. Die „Saints“ trugen bereits von 1987 bis 1991 Trikots mit der Hummel auf der Brust.

Der Premier League Club hat eine Vereinbarung mit der dänischen Sportbekleidungsmarke Hummel unterzeichnet, die Under Armour ersetzt. Ab dem 1. Juli wird Hummel Spiel-, Trainings- und Reisekleidung für die alle Teams des Clubs bereitstellen. Die Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Sportartikelhersteller Under Armour, die seit 2016 Partner des FC Southampton sind, endet somit zwei Jahre früher als ursprünglich vereinbart.



„Von dem Moment an, als wir das Hummel-Team zum ersten Mal trafen, war es offensichtlich, dass es eine großartige Verbindung zwischen uns gab, nicht nur aufgrund unserer Vergangenheit, sondern auch aufgrund des Potenzials dessen, was wir in Zukunft gemeinsam erreichen könnten“, wird David Thomas, Southamptons kaufmännischer Leiter in einer Pressemitteilung von Hummel zitiert und ergänzt: „Hummels Kernaufgabe, die Welt durch Sport verändern zu wollen, passt perfekt zu unserem disruptiven Ansatz, wie wir uns auf und neben dem Platz verhalten. Wir hoffen, dass diese gemeinsamen Werte eine einzigartige Partnerschaft schaffen, die nicht nur großartige Kits für unsere Spieler und Fans hervorbringt, sondern auch die positiven Auswirkungen neu definiert, die zwei gleichgesinnte Organisationen gemeinsam erzielen können.“

Allan Vad Nielsen, Geschäftsführer von Hummel sagt dazu in der selben Mitteilung: „Nach 30 Jahren sind wir äußerst stolz und geehrt, wieder offizieller Partner von Southampton FC zu sein. „Fußball ist bei Hummel in unserer Marken-DNA verankert, und die Partnerschaft mit Southampton ist ein weiterer großer Schritt unserer ehrgeizigen Wachstumspläne.

Quelle / Text: SportsPro / Hummel – Redaktion fussball24.de