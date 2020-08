Guardiola: Klopp ließ «mich am meisten rätseln»

Bildhinweis: Spricht in allerhöchsten Tönen von Jürgen Klopp (l): Pep Guardiola. Foto: Rui Vieira/AP/dpa

Manchester (dpa) – Trainer Pep Guardiola hat den FC Liverpool mit Chefcoach Jürgen Klopp als zuletzt «härtesten Gegner» geadelt.

«Wenn sie dominant auftreten, schnüren sie dich ein, dann gibt es kein Entkommen. Sie sind sehr schnell in der Rückwärtsbewegung und strategisch wie mental extrem stark», sagte der Trainer von Manchester City in einem am Freitag veröffentlichten DAZN-Interview.

Spiele «man selbst dominant, finden sie Lücken, die sonst niemand findet. Jürgen Klopp ist der Rivale, der mich am meisten rätseln ließ, wie ich ihn und sein Team schlagen kann», sagte der ehemalige Trainer des FC Bayern München über den englischen Fußball-Meister.

Zu Beginn seiner Laufbahn sei Liverpool «etwas schwächer» gewesen als Real Madrid, «aber inzwischen sind die Reds das Team, gegen das es in meiner Trainerkarriere am schwierigsten war», betonte Guardiola. Vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den spanischen Champion aus Madrid sagte Guardiola: «Wir haben im Hinspiel ein gutes Ergebnis erzielt. Wir sollten aber nicht zu viel über den Vorteil nachdenken, den wir haben, denn dann werden wir Schwierigkeiten bekommen.» Das Hinspiel hatte Man City 2:1 gewonnen.

Im Rückspiel am kommenden Freitag (21.00 Uhr) werde er «keine taktischen Änderungen vornehmen oder irgendetwas machen, nur um Real Madrid zu überraschen. Sie wissen, wie wir spielen», sagte Guardiola, der das Ziel des Königsklassen-Triumphs mit Man City bekräftigte.

«Ich habe es im ersten Jahr versucht, im zweiten und im dritten. Und ich werde es im vierten Jahr versuchen. Wann immer ich dabei bin, versuche ich, den Titel zu gewinnen. Wenn ich die Champions League nicht gewinne, bin ich gescheitert, aber das Wichtigste ist, es zu versuchen», sagte der spanische Startrainer.

