Corona-Infektion im Profiteam von AS Monaco bestätigt

Bildhinweis: Hat einen Coronavirus-Fall in seinem Profiteam: Niko Kovac, Trainer von AS Monaco. Foto: Sven Hoppe/dpa

Monaco (dpa) – Der Fußball-Club AS Monaco hat eine Infektion mit dem Coronavirus bestätigt. Der Fall sei in der Profimannschaft aufgetreten, teilte der Club um Trainer Niko Kovac mit ohne nähere Angaben zu machen.

Dem betroffenen Spieler gehe es gut, er werde isoliert. Der Verein aus dem Fürstentum tritt am 23. August (13.00 Uhr) in seiner ersten Partie der neuen Saison der französischen Ligue 1 gegen Stade Reims an.

Der Auftakt der neuen Spielzeit in Frankreich wurde noch vor Beginn durcheinandergewirbelt. Wegen mehrerer bestätigter Infektionen mit dem Coronavirus musste das ursprünglich für den 21. August geplante Spiel zwischen Olympique Marseille und AS Saint-Etienne verschoben werden. Marseille hatte drei weitere Corona-Fälle bestätigt. Damit war die Zahl der Fälle bei den Südfranzosen auf vier gestiegen. Die Saison wird deshalb mit dem Spiel zwischen Girondins Bordeaux und dem FC Nantes (19.00 Uhr) eröffnet.

