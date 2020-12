Burger King wird zur Burger Queen für Frauenteam des FC Stevenage

Aufsehen in dieser Woche machte das Sponsoring von Burger King beim englischen Frauenteam des FC Stevenage.

Im letzten Jahr gab es eine Kampagne um aus dem Herrenteam des FC Stevenage den größten Verein in der Online-Gaming-Welt zu machen. Diese Challenge war ein sehr großer Erfolg.

In diesem Jahr kommt die Frauenmannschaft des Klubs zum Zug. Um die die Inklusivität im Sport zu unterstützen, sponsert Burger King das Frauen-Team des FC Stevenage auf dem gleichen Niveau wie die Herrenmannschaft. Im Rahmen dieses Sponsorings schuf Burger King das Burger Queen Logo, das das Sponsoring der Frauenmannschaft von Stevenage FC symbolisiert. Das neue Logo wird während der gesamten Saison 20/21 auf den Trikots zu sehen sein. Zum Start des Sponsorings wurde die Website des Stevenage Burger King -Restaurants in „Burger Queen“ umbenannt.



Dazu gibt es ein schönes Video, in dem auf die Klischees eingegangen wird, gegen die Frauenteams im Fußball immer noch anzukämpfen haben.



„Nachdem wir im vergangenen Jahr das Talent der Herrenmannschaft von Stevenage FC erfolgreich herausgestellt hatten, wollten wir dies auch für die Damenmannschaft im Jahr 2020 tun“, sagte Soco Nunez, Marketingdirektor von Burger King in Großbritannien auf der Website des Klubs.

„Das Frauenteam steht vor den gleichen Herausforderungen und Hürden wie das Männerteam und es ist nur fair, dass es die gleiche Unterstützung von unserer Marke mit gleichem Sponsoring erhält.“ „Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Burger King fortzusetzen, und die Unterstützung, die die Marke für das Frauenteam zeigt, ist unübertroffen. Das Sponsoring von Burger King wird dazu beitragen, das Frauenprogramm zu erweitern und das Team zu unterstützen.“ ergänzt der CEO des Klubs, Alex Turnbridge.

Wer auch ein Burger Queen Trikot sein Eigen nennen möchte, kann das im Fanshop des FC Stevenage tun.

Quelle / Text: FC Stevenage / Redaktion fussball24.de