Ballack: «Paket Werner und Chelsea passt»

London (dpa) – Der frühere Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack traut Timo Werner nach dessen Wechsel zum FC Chelsea viel zu.

«Werner ist ein Top-Stürmer», sagte der 43-Jährige, der als Aktiver selbst für die Blues in der englischen Premier League gespielt hat, im Interview mit dem Portal «Sportbuzzer». Spieler, «die Tore schießen, sind international immer gefragt. Er hat eine unglaubliche Geschwindigkeit, ist geradlinig und hat Wucht. Das Paket Werner und Chelsea passt.» Werner (24) war nach der abgelaufenen Saison von Fußball-Bundesligist RB Leipzig nach London gewechselt.

Auch Werners Nationalmannschaftskollege Kai Havertz, der angeblich vor einem Wechsel von Bayer Leverkusen zu Chelsea stehen soll, bringe «alles mit», sagte Ballack. Der 21-Jährige «befindet sich aber noch in der Entwicklung. Für so einen Spieler ist es auch wichtig, Champions League zu spielen. Deshalb wäre ein Wechsel für ihn folgerichtig. Aber er wird auch wissen, dass die Konkurrenz und die Erwartungshaltung bei einem großen Club wie Chelsea größer ist als in Leverkusen.» Bayer hatte sich über die Bundesliga nicht für die Champions League qualifiziert.

© dpa-infocom, dpa:200804-99-42981/2