HSV bangt um Janjicic-Einsatz gegen Magdeburg

Hamburg (dpa) – Fußball-Zweitligist Hamburger SV bangt vor dem Heimspiel am Montag (20.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Magdeburg um den Einsatz von Vasilije Janjicic.

Der 20 Jahre alte defensive Mittelfeldakteur konnte nach einem grippalen Infekt nur leicht trainieren und wird seinem Team zum Abschluss des 28. Spieltags möglicherweise fehlen. Die Abwehrspieler Gotoku Sakai und Rick van Drongelen, die zuletzt angeschlagen waren, sind hingegen wieder fit und können gegen Magdeburg voraussichtlich auflaufen.

«Wenn über Nacht keine Probleme auftauchen, sind beide dabei. Bei Vasilije werden wir abwarten und am Montag entscheiden, ob es geht oder nicht», berichtete HSV-Trainer Hannes Wolf am Sonntag in der Hansestadt. Für die schon länger fehlenden Offensivkräfte Aaron Hunt und Hee-Chan Hwang, die in dieser Woche in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt waren, kommt das Magdeburg-Spiel noch zu früh. Ihr Comeback ist im am 15. April folgenden HSV-Auswärtsspiel beim 1. FC Köln geplant.