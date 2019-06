Hannover 96 verpflichtet Abwehrspieler Marcel Franke

Bildhinweis: Marcel Franke in Aktion. Der Verteidiger wurde von Hannover 96 verpflichtet. Foto: Silas Stein

Hannover (dpa) – Bundesliga-Absteiger Hannover 96 hat Abwehrspieler Marcel Franke verpflichtet. Der 26-Jährige kommt vom englischen Premier-League-Aufsteiger Norwich City und war zuletzt an den Zweitliga-Rivalen SV Darmstadt 98 ausgeliehen.

In Hannover unterschrieb der Innenverteidiger einen Dreijahresvertrag. «Wir haben nach einem modernen Verteidigertyp gesucht und ihn mit Marcel gefunden. Er bringt alles mit, was man heute in Bezug auf Spielverständnis und Zweikampfverhalten auf Top-Level braucht», sagte 96-Trainer Mirko Slomka über den zweiten Hannoveraner Neuzugang nach dem früheren Nationaltorwart Ron-Robert Zieler.