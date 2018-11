Härtel nicht mehr Trainer des 1. FC Magdeburg

Magdeburg (dpa) – Jens Härtel ist nicht länger Trainer des 1. FC Magdeburg. Der Tabellenvorletzte der 2. Fußall-Bundesliga teilte mit, dass der 49-Jährige gemeinsam mit Co-Trainer Ronny Thielemann freigestellt wurde.

Der Verein zog die Konsequenzen aus der sportlichen Krise des einzigen DDR-Europapokalsiegers, der noch kein Heimspiel gewinnen konnte und in 13 Spielen lediglich neun Punkte holte. Am vergangenen Sonntag war Liga-Neuling Magdeburg durch eine 2:3-Heimniederlage gegen den SSV Jahn Regensburg auf einen Abstiegsrang abgerutscht.

Härtel hatte die Mannschaft im Juli 2014 übernommen und war in seiner ersten Saison mit dem 1. FCM von der vierten in die 3. Liga aufgestiegen. Vor rund sechs Monaten hatte er den Sprung in die zweite Liga mit den Magdeburgern als Drittliga-Meister geschafft.