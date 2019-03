Gündogan lässt Zukunft bei Manchester City vorerst offen

Manchester (dpa) – Der deutsche Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan lässt seine Zukunft beim englischen Meister Manchester City vorerst offen.

«Es gibt bisher noch keine Entscheidung, sonst hätte ich schon unterschrieben», sagte Gündogan am Montag auf der Pressekonferenz vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Schalke 04 (Dienstag, 21:00 Uhr/Sky). «Wir sind immer noch in Gesprächen, aber es gibt wenig Druck, weil wir noch in allen Wettbewerben vertreten sind», so der 28-Jährige weiter.

City-Trainer Pep Guardiola hatte zuletzt den Wunsch geäußert, Gündogan in Manchester zu halten und den Vertrag des Mittelfeldspielers, der noch bis zum Sommer 2020 läuft, vorzeitig zu verlängern. Entsprechende Angebote soll Gündogan nach Informationen britischer Medien bisher abgelehnt haben. «Mein nächster Vertrag entscheidet vielleicht, wo ich meine Karriere beende», sagte Gündogan. «Eines Tages muss es eine Entscheidung geben, aber momentan bin ich hier sehr glücklich.»