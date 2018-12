Goretzka in München: Kein großer Kulturschock

München (dpa) – Ruhrpott-Kind Leon Goretzka ist die Eingewöhnung in München nicht schwer gefallen.

«Im Ruhrgebiet wird man ja vor München gewarnt, dass hier alle die Nase etwas weiter hochtragen sollen, aber das kann ich nicht bestätigen. Als ich hierher kam, habe ich auch keinen großen Kulturschock bekommen», sagte der Fußball-Nationspieler des FC Bayern Sport 1 in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview. «Das liegt vielleicht auch an dem Viertel, in das ich gezogen bin. Dort gibt es keinen großen Unterschied zum Ruhrgebiet.» Goretzka ist in Bochum geboren und spielte bis zum Sommer für Schalke 04. Der 23-Jährige kam danach ablösefrei zum FC Bayern.