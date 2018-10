Götze wieder im BVB-Kader – Wie Bruder Felix auf der Bank

Dortmund (dpa) – Mario Götze steht erstmals nach vier Spielen wieder im Kader des Bundesligisten Borussia Dortmund und könnte im Falle einer Einwechslung auf seinen Bruder treffen. Sowohl Mario Götze beim BVB als auch sein jüngerer Bruder Felix beim Gegner FC Augsburg sitzen zunächst auf der Bank.

Mario Götze, Schütze des Siegtors im WM-Finale 2014, hat für Tabellenführer Dortmund an den ersten sechs Spieltagen noch keine Einsatzminute in der Bundesliga absolviert. Im DFB-Pokal und der Champions League spielte er je einmal für rund eine Stunde. Felix Götze ist für Augsburg schon dreimal in dieser Spielzeit eingewechselt worden, beim 1:1 beim FC Bayern München schoss er das Ausgleichstor.

Dortmund muss derweil kurzfristig auf Marius Wolf verzichten, der wegen eines Faserrisses ausfällt.