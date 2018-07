Frankfurt rettet Remis in Salt Lake City

Salt Lake City (dpa) – DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt hat im ersten Testspiel während eines Trainingslagers in den USA in der Nachspielzeit noch ein Remis gerettet. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter trennte sich von Real Salt Lake 1:1 (0:1).

Andrew Brody sorgte bereits nach zehn Minuten für die Führung der Gastgeber. Erst in der 93. Minute konnte Frankfurts Neuzugang Nicolai Müller den Ausgleichstreffer für den Fußball-Bundesligisten erzielen.

Bis Donnerstag bleibt die Mannschaft in der Jugend-Akademie des Teams aus der nordamerikanischen Profiliga MLS, dann geht es weiter nach Philadelphia. Dort trifft der Pokalsieger am Samstag auf Philadelphia Union. Am Sonntag geht es zurück nach Deutschland.