FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt Wettquoten im Supercup – Vorschau

Das Ende der Sommerpause in der 1. Bundesliga ist in Sicht. Mit dem DFL-Supercup zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München steht ein erstes Highlight im Vorfeld auf dem Programm. Der Pokalsieger Frankfurt empfängt dabei am Sonntag in der Commerzbank-Arena den deutschen Meister Bayern München.

Bei den Wettquoten ist der deutsche Rekordmeister trotz der Niederlage im DFB Pokal Finale Favorit. Die Wettquote für einen Sieg innerhalb von 90 Minuten beträgt 1,35. Ein erneuter überraschender Erfolg der Eintracht in der regulären Spielzeit wird mit einer Quote von 7,5 bei Tipico angeboten. Sollte es nach 90 Minuten Unentschieden stehen in der Supercup in die Verlängerung gehen, gibt es für diesen Tipp eine Wettquote von 5,3. Bereits sechsmal gingen die Bayern als Supercupsieger hervor.

Bayern will Revanche für Pokalniederlage

Überraschend verloren die Bayern das Pokalfinale 2018 mit 1:3 gegen die Eintracht am 19. Mai. Da war der jetzige Bayerntrainer Niko Kovac noch in Diensten der Eintracht. Sicherlich war der Verlauf am Ende unglücklich für die Bayern aufgrund des nicht gegebenen Elfmeters in der Nachspielzeit, aber dennoch war es über 90 Minuten einfach zu wenig. Matchwinner war der goldene Doppel-Torschütze Ante Rebic. Eintracht Frankfurt zeigte dabei eine taktisch gute Leistung und hatte an diesem Tag zudem das nötige Glück um gegen die Bayern zu bestehen.

Nun soll sich das Blatt beim Supercup zu Gunsten der Bayern wenden. Zumindest würden dies die Verantwortlichen der Münchner und die Spieler gerne so sehen. Mit dem Heimvorteil im Rücken agiert die Eintracht als Außenseiter und könnte ohne Druck eventuell erneut für eine Überraschung sorgen. Zumal beim Rekordmeister noch nicht alle Spieler an Bord bzw. in Top-Form sind und mit einigen Experimenten zu rechnen ist. Gespannt darf man auch auf die Reaktionen des Publikums auf Ihren Ex-Trainer Niko Kovac sein. Der jetzige Bayern-Coach hofft auf einen positiven Empfang aufgrund der erfolgreichen gut zwei Jahre in Frankfurt. Immerhin erreichte er seit langem wieder einen ersehnten Titel und qualifizierte sich als Pokalsieger für die Eintracht zur Teilnahme an der kommenden Europa League.

Wettquoten Eintracht Frankfurt vs. Bayern München

Bei den Wettoptionen für die reguläre Spielzeit liegt die Siegquote der Eintracht bei 7,5, die des FCB bei 1,35. Ein Unentschieden wird mit 5,3 geführt, was gleichbedeutend mit einer Verlängerung wäre. Natürlich ist der deutsche Rekordmeister der klare Favorit, auch wenn das letzte Duell im Pokal Finale verloren ging. Die Eintracht hofft einer erneute Sensation. Diese kann gelingen, wenn Bayern nicht den besten Tag hat und ggf. noch nicht alle Topspieler aufstellt und etwas experimentiert. Zudem genießen die Frankfurter die Fans im Rücken und können an einem eigenen guten Tag sicherlich einige Akzente im Spiel setzen.

Weitere Wetten auf Frankfurt gegen Bayern:

Wer gewinnt den Supercup (egal über welche Spieldauer oder ob Elfmeterschießen)?

Frankfurt Quote 3,8

Bayern Quote 1,25

Ergebnis-Wettquoten Frankfurt gegen Bayern:

0:0 – 17

0:1 – 7,5

0:2 – 6,5

0:3 – 8,5

1:0 – 27

2:0 – 70

3:0 – 200

1:1 – 8,5

2:2 – 18

1:2 – 7,0

1:3 – 9,5

2:1 – 25

3:1 – 80

Viele weitere Ergebnistipps möglich.

