Entwarnung bei BVB-Schlüsselspieler Witsel: «Ich bin okay»

Dortmund (dpa) – Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss keinen längeren Ausfall von Schlüsselspieler Axel Witsel befürchten.

Der beim 0:0 in der Champions-League-Partie gegen den FC Brügge in der Schlussphase wegen einer Blessur ausgewechselte belgische Nationalspieler gab bereits eine Stunde nach der Partie Entwarnung. «Ich bin okay. Es war nur ein Krampf», sagte der Mittelfeldspieler. Einem Einsatz im Bundesliga-Spiel am Samstag gegen den SC Freiburg steht nach eigener Einschätzung nichts im Wege.

Darüber hinaus droht wohl auch Abdou Diallo keine Zwangspause. Der Abwehrspieler musste gegen Brügge ebenfalls vorzeitig den Platz verlassen. «Bei Beiden ist es nicht schlimm», sagte BVB-Trainer Lucien Favre.