England und Kroatien weiter ohne Sieg in Nations League

Rijeka (dpa) – Vize-Weltmeister Kroatien und der WM-Vierte England warten nach dem torlosen Remis im direkten Duell weiter auf den ersten Sieg in der Nations League.

Nach dem 0:6 zum Auftakt gegen Spanien gelang den Kroaten um Weltfußballer Luka Modric zu Hause in Rijeka nicht die erhoffte Wiedergutmachung. Die Partie fand wegen rassistischer Vorfälle allerdings vor leeren Rängen statt.

Auch die Three Lions, bei denen der Dortmunder Jadon Sancho sein Debüt in der A-Nationalelf feierte, mussten sich in dem ausgeglichenen Spiel nach der Auftaktniederlage gegen Spanien mit einem Punkt zufrieden geben.