Emre Can nach Operation zurück in Turin

Turin (dpa) – Der deutsche Fußball-Nationalspieler Emre Can ist nach seiner Schilddrüsenoperation zurück in Turin. Der 24-Jährige reiste nach dem Eingriff in Frankfurt am Main wieder in die norditalienische Stadt, wie italienische Medien berichteten.

In den nächsten Wochen steht Can Juventus Turin allerdings noch nicht zur Verfügung. Erwartet wird, dass er in etwa einem Monat wieder für den italienischen Rekordmeister spielen kann.