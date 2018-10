Bildhinweis: Vier Tore hat Hoffenheims 18 Jahre alter Arsenal-Leihspieler Reiss Nelson (r) in der Bundesliga nun schon erzielt. Foto: Daniel Karmann

Berlin (dpa) – Die Deutsche Presse-Agentur hat elf Zahlen zum achten Spieltag der Fußball-Bundesliga gesammelt.

4 – Tore hat Hoffenheims 18 Jahre alter Arsenal-Leihspieler Reiss Nelson in der Bundesliga nun schon erzielt – in nur vier Einsätzen.

5 – Der VfB Stuttgart blieb in fünf von acht Bundesliga-Partien ohne eigenes Tor.

8 – Nationalspieler Marco Reus von Borussia Dortmund hatte laut Sportdatendienstleister Opta an bislang 33 verschiedenen Spieltagen getroffen – nur am achten nicht. Mit dem 2:0 beim 4:0 in Stuttgart änderte sich das.

14 – Borussia Dortmund hat jetzt 14 verschiedene Torschützen in dieser Bundesliga-Saison, beim 4:0 in Stuttgart traf auch Maximilian Philipp erstmals.

18 – Bayern-Torjäger Robert Lewandowski hat jetzt in 16 Spielen gegen den VfL Wolfsburg insgesamt 18 Tore geschossen.

27 – Borussia Dortmund hat so viele Tore wie noch nie nach dem achten Bundesliga-Spieltag geschossen.

48 – Bayern-Torjäger Robert Lewandowski schoss bereits zum 48. Mal in einem Bundesliga-Spiel mehr als ein Tor. Das gelang bisher nur Gerd Müller und Jupp Heynckes noch häufiger.

82 – Alle 82 Minuten traf Luka Jovic im Durchschnitt in der Bundesliga. Ein Rekord unter allen Spielern mit mindestens 25 Einsätzen. Am Freitag erzielte der Frankfurter alleine fünf Treffer.

111 – Auf den Tag genau 111 Jahre nach dem ersten Spiel seines Vorgängervereins FC Alemannia traf der FC Augsburg auf Leipzig.

117 – So viele Bundesligaspiele bestritt Schalkes Torhüter Ralf Fährmann nacheinander. Am Samstag musste der 30-Jährige gegen Bremen wegen Leistenbeschwerden kurzfristig passen.

4263 – So viele Tage liegt seit Samstag der letzte Sieg von Hannover 96 in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen zurück (1:0 am 17. Februar 2007).