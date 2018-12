Eintracht Braunschweig verspielt Sieg gegen VfR Aalen auf den letzten Metern

(von unserem Autor Juro)

Eintracht Braunschweig verpasste auch diesmal den Sieg unter dem neuen Trainer Schubert, obwohl die Partie vor knapp 16.000 Zuschauern im Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße schon fast in die positive Richtung gedreht schien. Aber zwei Minuten vor Schluss schaffte der ehemalige Braunschweiger Kicker Bär mit seinem zweiten Tor an diesem Tag noch einen Punktgewinn für den VfR Aalen. Das Remis war für den Gast sehr glücklich, weil Braunschweig wieder ein Chancenplus herausspielte, aber bei wenigen Aalener Gegenangriffen in der Defensive sehr unglücklich agierte. Immerhin meldete sich der ehemalige Torjäger Nyman im blau-gelben Dress mit einem schönen Tor zurück. Aber auch er konnte nicht erreichen, dass sein Team als Tabellenschlusslicht den Anstand auf die sicheren Tabellenränge nennenswert verkürzte.

Braunschweigs Trainer Schubert rotierte nach der 0:3-Niederlage in Münster im großen Stil. Abwehrchef Valsvik fand sich sogar auf der Tribüne wieder. Burmeister stand in dieser Funktion neu auf dem Platz. Ebenfalls neu waren Janzer auf Außenposition im Mittelfeld und Bulut neben Bürger als Schwungrad im Mittelfeld. Tingager und Putaro saßen auf der Bank, Canbaz war nicht im Kader. VfR-Coach Giannikis wechselte nach dem 0:2 gegen Uerdingen zweimal. Lämmel und Morys standen auf dem Rasen, während Ristl und Schnellbacher nur zur Auswechslung bereit standen.

Ungewöhnliche Stille herrschte im sonst lautstarken Eintracht-Stadion – bedingt durch eine bundesweite Fanaktion aller in der Liga beteiligten Vereine. Anfangs passte sich das Spiel ein wenig an, da beide abstiegsgefährdeten Teams vorsichtig agierten und sich abtasteten. Dann brachte sich nach einer guten Viertelstunde die Eintracht ohne große Not – wie in den letzten Spielen auch – durch eine unglückliche Aktion wieder selbst in Rückstand. Linksverteidiger Sauerland klärte über seine Seite zu zaghaft und brachte dabei Aalens Morys unverhofft in Ballbesitz. Der spielte durch den Strafraum auf den frei stehenden Stürmer Bär am rechten Pfosten, der unbedrängt den Ball nur über die Linie von dem von Kruse gehüteten BTSV-Tor schieben musste (18.).

Die schon gewohnt unter Rückständen agierenden Braunschweiger waren diesmal nicht lange geschockt. Drei Minuten später spielten sie den wuseligen Bulut im VfR-Strafraum an, der sich vor dem Fünfmeterraum geschickt drehte und frei zum Schuss kam. Doch schlug der Ball nicht in der leeren linken Seite des Tores ein, sondern gelangte links neben dem Pfosten nur ins Toraus.

Nun machte Braunschweig das Spiel, hatte bis zur Halbzeitpause mehrere weitere Torchancen. Allerdings spielte das Team, das in keinen Aalener Konter mehr laufen wollte, ein wenig zu umständlich. Spektakulär war in der 27. Minute ein Torabschluss per Fallrückzieher von Rechtsaussen Janzer, der von Bulut per Rechtsflanke in Szene gesetzt wurde (27.). Kijewski zwang der 33. Minute den Aalener Torwart mit einem harten Schuss zu einer Glanzparade. ZU diesem Zeitpunkt wäre der Ausgleich verdient gewesen, denn Aalen verlegte sich nur auf die Verteidigung des knappen Vorsprungs. Nur in der 38. Minute gab es fast noch eine VfR-Chance, als wiederum die Eintracht einen Aalener selbst in Szene setzte, als Rechtsverteidiger Becker einen schon festgemachten Ball an seinen Gegenspieler Morys verlor, aber im Strafraum dem schon fast enteilten Aalener den Ball noch vom Fuß spitzelte, bevor der abziehen konnte.

Der Braunschweiger Anhang empfing zur zweiten Halbzeit das eigene Team mit der gewohnten Lautstärke, denn der Stimmungsboykott der ersten Hälfte war nun beendet. Der Aalener Anhang spielte weiter keine Rolle auf den Rängen, denn es saßen nur wenige Auswärtsfahrer in der Gästekurve. Braunschweig machte auch das Spiel. Auffällig dabei war ganz besonders Nachwuchs-Spielmacher Bürger, der diesmal wieder von Anfang an eine Chance bekommen hatte. Auffällig war in dieser Phase auch der Löwen-Rechtsverteidiger Becker, der immer wieder für schöne Läufe über den Flügel sorgte. Dabei fand er in der 52. Minute fast Fürstner in aussichtsreicher Position, der aber knapp die Hereingabe verpasste. Zwei Minuten später machte es Becker nach seinen Assists dann selbst! Kijewski brachte einen Freistoß von links so gut in den Strafraum des VfR, dass der Rechtsverteidiger nur noch seinen Fuß hinhalten musste. Der Ball schlug zum 1:1-Ausgleich im Aalener Tor ein.

Braunschweig versuchte nun intensiv, selbst in Führung zu gehen, spielte dabei eine Chance nach der anderen heraus. Der vorgepreschte Burmeister prüfte bei der besten Gelegenheit Torwart Bernardt mit einem druckvollen Kopfball, doch der Keeper zeichnete sich mit einer schönen Parade aus (66.). In der 83. Minute belohnten sich die Löwen mit der 2:1-Führung durch den endlich zurückgekehrten ehemaligen Torjäger Nyman, der erstmals über die volle Spielzeit auf dem Platz stand. Rechtsaußen Sauerland spielte den Schweden vor dem Fünfmeterraum schön an. Der skandinavische Nationalspieler lupfte das Leder klasse über Torwart Bernhardt hinweg unter die Latte – ließ ihm dabei nicht den Hauch einer Abwehr-Chance.

Braunschweig versuchte, die Führung offensiv zu verteidigen und den Sack selbst zuzumachen. Das rächte sich, weil zwei Minuten vor dem Ende zu wenig Kicker defensiv orientiert waren und das Team in einen Konter der Aalener lief. Kijewski versuchte, den Ball auf seiner linken Abwehrseite zu klären, spielte aber direkt in die Füße seines ehemaligen Mannschaftskameraden Bär, der an der Strafraumgrenze abzog. Da der Schuss noch abgefälscht wurde, hatte der dadurch irritierte Keeper Kruse keine Abwehrchance mehr. Der Ball lief links über die Linie. Braunschweig versuchte auch in der sehr kurzen zweiminütigen Nachspielzeit noch alles, um ein drittes Tor zu machen. Dies gelang aber nicht mehr. Trotzdem gab es diesmal durchweg Applaus von den Rängen für die Eintracht-Leistung, die nach der 0:3-Klatsche in Münster diesmal vielversprechend war.

Braunschweig erwartet am nächsten Wochenende in einem weiteren Heimspiel die starke Mannschaft aus Halle, hofft aber auf eine weitere Leistungssteigerung und endlich wieder drei Punkte. Aalen möchte ebenfalls in einem Heimspiel weiter punkten, denn die ebenfalls abstiegsgefährdeten Cottbus-Kicker sind am kommenden Spieltag zu Gast.

Aufstellung Eintracht Braunschweig:

Kruse – Becker, Nkansah, Burmeister (90. + 2 Amundsen), Kijewski – Fürstner – Sauerland, Bürger (88. Hofmann), Bulut, Janzer (68. Otto) – Nyman

VfR Aalen:

Bernhardt – Fennell, Rehfeldt,Geyer – Traut (26. Büyüksakarya), Funk, Lämmel, Schorr – Sessa (74. Schnellbacher) – Bär(90.+2 Trianni)