Eintracht Braunschweig verschenkt möglichen Sieg gegen Lotte in letzter Sekunde

(von unserem Autor Juro)

Eine komplett neu zusammengestellte Mannschaft sollte man erst nach dem 10. Spieltag beurteilen. Der ist nun vorbei – und der Anhang der Braunschweiger Eintracht hatte seiner Mannschaft bisher noch reichlich Kredit eingeräumt. Das Prinzip Hoffnung, endlich mal wieder zu gewinnen und dicht an die Nichtabstiegsplätze der 3. Liga heranzurücken, bestand für den spielerisch und kämpferisch überzeugenden BTSV auch bis zur Schlusssekunde des Heimspiels gegen die Sportfreunde Lotte. Mit der letzten Spielaktion köpfte der Sportfreund Rahn allerdings doch noch vor dem Abpfiff der Partie ins Braunschweiger Tor und versetzte gut 15.000 Zuschauer mit seinem 2:2-Ausgleichstreffer in einen Schock-Zustand. Der verdiente Sieg war verschenkt, enttäuschte Fans brüllten anschließend Trainer, Präsidium und Mannschaft nieder.

Eintracht-Trainer Pedersen hatte im Pokalspiel in Dochtersen, dass unglücklich nach Elfmeterschießen verloren gegangen war, mehreren Ersatzspielern eine Chance gegeben, sich zu beweisen. Wenige Kicker hatten die wirklich genutzt, trotzdem standen gegenüber der Auswärtsniederlage in Meppen 5 Neue auf dem Platz. Allerdings musste Abwehrchef Valsvik wegen einer Muskelverletzung passen – für ihn bzw. Tingager spielte neben Burmeister nun Nkansah das erste Mal von Beginn an in der Innenverteidigung. Sauerland ersetzte Rechtsverteidiger Becker. Der defensive Amundsen spielte links im Mittelfeld, dafür musste der offensive Linksaußen Otto (der sich bisher nur als Joker ausgezeichnet hatte) wieder weichen. Bulut, als Rechtsaußen unverzichtbar, war ebenfalls wieder dabei. Der neue erfahrene Torwart Kruse, ebenfalls schon im Pokalspiel getestet, kam zu seinem Ligadebut. Nachwuchsmann Engelhardt, der in Meppen zweimal gepatzt hatte, saß dafür auf der Bank. Trotz der 1:2-Niederlage in Kaiserslautern wechselte Lottes Coach Drube nur ein einziges Mal. Awassi stand als Rechtsverteidiger für Langlitz auf dem Feld.

Von Anfang an begann der BTSV sehr schwungvoll, drängte Lotte in die eigene Hälfte. Einen hohen Ball in den Strafraum wehrte Innenverteidiger Straith in der 5. Spielminute zu kurz ab. Der Ball fiel Thorsen vor dem Strafraum vor die Füße. Der fackelte nicht lange und hob den Ball hart in Richtung Tor der Sportfreunde. Wiederum Straith berührte den Ball noch, so dass sein Torwart Kroll auf falschem Posten stand. Der Ball schlug zum 1:0-Führungstreffer der Eintracht ein. Nach der Führung zog sich der BTSV nicht sicherheitshalber ein wenig zurück, sondern spielt weiterhin gefällig nach vorn. So gab es weitere Tor-Gelegenheiten. Der auffällige Spielgestalter Fejzullahu war nicht nur Schwungrad des Braunschweiger Spiels, sondern schoss auch gefährliche Standards. In der 9. Spielminute prüfte er mit einem Freistoß-Aufsetzer Keeper Kroll. Zwei Minuten später klärte er vor dem nächsten Braunschweiger, der sich fein an den Strafraum kombiniert hatte: Bulut hatte das 2:0 auf dem Fuß!

In der 23. Minute folgte dann das verdiente 2:0 der Gastgeber in blau-gelber Spielkleidung. Wieder halfen die Sportfreunde daran kräftig mit. Nach einer Ecke von XXX spielte Innenverteidiger Rahn in Volleyball-Manier den Ball im Strafraum mit der Hand. Den fälligen Strafstoß verwandelte Löwen-Mittelstürmer Hofmann etwas glücklich. Sein Ball war aber so hart ins Zentrum des Tores geschossen, dass er unter Keeper Kroll den Weg über die Linie ins Netz fand.

.

Lotter Angriffsbemühungen fanden bis zum Halbzeitpfiff gegen den BTSV so gut wie nicht statt. Braunschweig erspielte sich dagegen weitere Chancen, um die verdiente Führung noch höher zu schrauben. Einzig Oesterhelweg setzte in der 43. Minute ein Achtungszeichen, als er einen Freistoß gefährlich in den BTSV-Strafraum zog und die blau-gelbe Defensive ins Schwimmen brachte. Glücklich wurde der Ball, der mehrmals vor dem Fünfer gefährlich frei zum Einschuss für Lotte bereit lag, schließlich endgültig geklärt. Mit verdienter Führung für die Eintracht ging es – unter Beifall für die Löwen-Kicker – in die Halbzeitpause.

Lotte hatte sich zwar viel vorgenommen für die zweite Halbzeit. Doch die Sportfreunde konnten sich auch in Hälfte 2 erst einmal kaum aus der Braunschweiger Umklammerung befreien. So hatte die Eintracht auch erst einmal weitere Chancen. Erste stärkere Lotter Angriffsbemühungen wurden von der Eintracht gut unterbunden und in BTSV-Konter umgesetzt. So hatte Bulut nach schönem Umschaltspiel und Pass von Fejzullahu eine große Chance (58. Minute), scheiterte aber im Strafraum an dem gut aufgelegten Lotte-Keeper Kroll. Zwei Minuten später hätte Hofmann fast sein zweites Tor gemacht, als er an einer Amundsen-Flanke von links haarscharf vorbeirutschte. Eine Riesenchance, denn das Tor war leer. Kroll war bereits überspielt!

Danach wechselte Trainer Drube für die Sportfreunde mit Karweina das Glück ein. Kaum war der Mittelfeldmann zwei Minuten im Spiel, als er wie aus dem Nichts den Lotter Anschlusstreffer erzielte. In der 68. Minute hielt er aus der zweiten Reihe einfach einmal drauf auf das BTSV-Tor. Der Ball schlug sehenswert ein – Keeper Kruse hatte gegen diesen „Sonntagsschuss“ nicht den Hauch einer Chance. Nun witterte Lotte „Morgenluft“, das Spiel war wieder offen. Auch, weil die Eintracht nach bisher gutem Spiel erneut an sich selbst zweifelte. So versuchte Oesterhelweg in der 77. Minute einen Volleyschuss auf Kruses Kasten. Doch Braunschweigs neuer Keeper klärte das Geschoss in souveräner Manier.

Jetzt war das Spiel ausgeglichener, aber der BTSV bekam langsam wieder Oberwasser. Daran änderte auch die nächste Lotte-Chance nichts, als Karweina 10 Minuten später noch einen Schuss versuchte, der aber deutlich über die Latte des Eintracht-Tores strich. Nichts deute aber weiter darauf hin, dass die Sportfreunde noch zum Ausgleich kommen sollte. Eher hatte die Eintracht die Riesenchance, „den Sack zu zu machen“. Aber Mittelstürmer Hofmann vergab, nachdem er frei auf Torwart Kroll zulaufen konnte, frei im Strafraum. Sein Schuss war einfach kläglich.

Die dreiminütige Nachspielzeit schien am Ergebnis nichts mehr zu ändern. Eintracht kontrollierte das Spiel, Lotte konnte keinen Angriff mehr in den BTSV-Strafraum bringen. Auch ein Freistoß aus dem Mittelfeld schien keine Gefahr mehr zu versprechen. Doch Osterhelweg brachte den Ball hoch in den Strafraum. Dort stiegen die aufgerückten Innenverteidiger Straith und Rahn hoch. Der zu frei stehende Rahn erwischte das Leder, das an Torwart Kruse vorbei ins rechte Eck des Tores ging. Nach diesem Treffer zum 2:2 wurde das Spiel abgepfiffen.

Während Eintracht Braunschweig auf der Suche nach dem zweiten Sieg samt Befreiungsschlag für Trainer und Team nun am nächsten Spieltag nach der Länderspielpause zu den zuletzt enttäuschenden anderen Löwen nach München fahren muss, sind die Sportfreunde aus Lotte zur gleichen Zeit Gastgeber für das Spitzenteam aus Osnabrück.

Aufstellung Eintracht Braunschweig:

Kruse – Sauerland, Burmeister, Nkansah, Kijewski – Fürstner (60. Bürger), Thorsen – Bulut (87. Tingager), Fejzullahu, Amundsen (75. Y. Otto) – Hofmann

Aufstellung Sportfreunde Lotte:

Kroll – Awassi, Straith, Rahn, Neidhart – Schulze, Rosin (66. Chato) – Oesterhelweg, Hofmann (66. Karweina), Reimerink – Wegkamp (84. Hal Hazaimeh)