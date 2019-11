Eintracht Braunschweig verliert Heim-Spitzenspiel in Liga 3 gegen Ingolstadt deutlich

(von unserem Autor Juro)

Eintracht Braunschweig hatte sich für das Spitzenspiel daheim gegen die aufstrebenden Ingolstädter vor 18.000 Zuschauern viel vorgenommen, wurde aber nach starkem Beginn schnell durch die Donau-Städter ausgebremst, die aus ihrer ersten Chance bereits die Führung erzielten und gegen verunsicherte Löwen schnell zweimal nachlegten. Neu taktisch eingestellt und mit Schwung aus der Halbzeitpause gekommen, schwächte sich der BTSV dann durch eine verdiente rote Karte gleich selbst und konnte mit 9 Feldspielern gegen ergebnisverwaltende Gäste aus Bayern nichts mehr bewirken. Mit dem deutlichen Sieg überholte Ingolstadt die Niedersachsen in der Tabelle, in der die führenden fünf Mannschaften aber weiterhin sehr dicht zusammenliegen.

Eintracht Braunschweigs Trainer Flüthmann war diesmal gezwungen, seine Innenverteidigung zu verändern, weil Becker gelbgesperrt war. Für ihn betrat Nkansah das Feld. Für den letztendlich im letzten Spiel – trotz des Auswärtssieges in Großaspach – enttäuschenden Amade durfte diesmal der wiedergenesene Offensivspieler Schwenk auflaufen.

Coach Saibene bei den Ingolstädtern tauschte im Vergleich zum 3.2-Sieg gegen Münster nur seinen Linksverteidiger. Kurzweg kam für Büch, der wie Becker beim Gegner zu viele gelbe Karten gesehen hatte.

Nach verhaltenen ersten 5 Minuten kam nach und nach die Eintracht dominanter ins Spiel. Ingolstadt spielte aus einem kompakten Deckungsverband heraus, ließ keine hochkarätigen Chancen der Braunschweiger zu. Aus dem Nichts fiel dann das Führungstor für den FCI in der 21. Spielminute. Gaus schoss dabei links von der Strafraumgrenze auf das von Fejzic gehütete Löwen-Tor. Der Keeper wäre beim Herauslaufen wohl ans Leder gekommen, dass aber abgefälscht wurde und sich über ihn ins leere Tor senkte.

Braunschweig schüttelte sich und versuchte, gleich offensiver zurückzuschlagen. Dabei gab es Fehler im Spielaufbau und nicht mehr konsequentes Deckungsverhalten, das die Donaustädter prompt 2 Minuten nach der Führung nach einer Ecke von links zum zweiten Treffer nutzten. Denn der nach vorn geeilte Innenverteidiger Antonitsch kam freistehend rechts im Strafraum des BTSV zu einem sehenswerten Flugkopfball, der im Eintracht-Tor einschlug. Weitere drei Minuten später (26.) nutzten die Ingos dann die Braunschweiger Schock-Starre zum alles entscheidenden dritten Treffer. Nach einer schönen Kombination in den Strafraum des Gastgebers musste Thalhammer nach Flanke von Kurzweg das Leder nur noch unbedrängt einschieben. Bis zur Pause zog sich der FCI dann an den eigenen Strafraum zurück, um die deutliche Führung mit in die zweite Halbzeit zu nehmen. Braunschweig kam nach und nach wieder ins Spiel, war aber deutlich angeschlagen. Trotzdem hätte schon vor der Pause der Anschlusstreffer fallen müssen, denn Feigenspan hatte nach Zuspiel von Kessel von rechts frei vor dem Buntic-Tor eine Riesenchance, verzog das Leder aber bei seinem Schußversuch. Erwähnenswert ist an dieser Stelle der trotz des Rückstandes nicht enden wollende Support der Zuschauer, die ihr Team aber nach Abpfiff der ersten 45 Minuten trotzdem mit Pfiffen in die Pause verabschiedeten.

Mit viel Energie nach der Halbzeitpredigt der sportlichen Leitung begann die Eintracht die zweiten 45 Minuten. Das erste Anrennen auf das Tor des FCI war aber fruchtlos. Dann stoppte ein übermotiviertes rüdes Einsteigen des gerade erst in die Mannschaft zurückgekehrten Innenverteidigers Nkansah gegen FCI-Außenverteidiger Kurzweg alle angedachten Vorhaben, denn nach diesem Bärendienst musste er mit rotem Karton des Schiedsrichters für diese Aktion den Platz verlassen. Trotz einem Feldspieler weniger schlug sich die Eintracht zwar wacker, konnte aber den massiv aufgebauten Defensivverband der Ingolstädter mit einem Mann weniger nichts mehr ausrichten. Nur Otto fasste sich ein Herz und zog in der 73. Minute einen Ball aus der zweiten Reihe gefährlich auf das Ingo-Tor, das er aber nur streifte.

Eintracht hatte noch eine richtig große Chance auf einen Anschlusstreffer, als der eingewechselte Linksaußen Feigenspan nach einem feinen Zuspiel von Sechser Pfitzner aus dem Strafraumzentrum der Ingolstädter nach links auf den freistehenden Mitspieler nur das Torgebälk traf (84.). Eintracht schnürte zwar Ingolstadt ein wenig ein, gab aber durch Ungenauigkeiten im Zusammenspiel untereinander auch Ingolstadt ab und an die Chance, gefährlich zu kontern. Dabei glänzte Keeper Fejzic mehrmals, als er gegen die auf ihn zulaufenden Beister (81./88.) und Bilbija (89.) glänzend parierte. Pünktlich pfiff der Schiedsrichter dann genau nach 90. Minuten das Spiel ab, das in der zweiten Halbzeit für die Zuschauer ebenfalls unbefriedigend gelaufen war – obwohl der FCI den Braunschweigern mit einem Mann weniger einen Großteil des Spiels überließ, um ja den Sieg nicht mehr in Gefahr zu bringen.

Eintracht Braunschweig, daheim gegen Gegner aus der oberen Tabellenregion nicht sehr erfolgreich, will seine oft bewiesene Stärke in Auswärtsspielen nun am kommenden Sonntag in Münster bei einem schwächeren Team dazu einsetzen, an der Spitze weiter ein Wörtchen mitzureden. Ingolstadt empfängt mit Zwickau einen Tag zuvor selbst ein aufwärts strebendes Team, um die neue Form-Stabilität zu bestätigen.

Aufstellung Eintracht Braunschweig:

Fejzic – Kessel, Ziegele, Nkansah, Kijewski – Pfitzner, Wiebe – Schwenk (54. Burmeister), Kobylanski (46. Otto), Bär (40. Feigenspan) – Proschwitz

Aufstellung FC Ingolstadt:

Buntic – Heinloth, Schröck, Antonitsch, Kurzweg (57. Elva) – Krauße, Thalhammer, Kaya (79. Beister), Gaus – Ayensa (72. Bilbija), Kutschke

