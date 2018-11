Eintracht Braunschweig verliert den Anschluss

Eintracht Braunschweig verliert nach Heimniederlage gegen den KFC Uerdingen den Anschluss auf den ersten Nichtabstiegsplatz

(von unserem Autor Juro)

Die Bilanz vom neuen Eintracht-Trainer Schubert ist ernüchternd. In seinem vierten Spiel mit den Löwen verlor Eintracht Braunschweig gegen den Aufstiegsaspiranten KFC Uerdingen vor eigenem Publikum im Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße mit 0:2. Trotz überlegen geführtem Spiel vor der Löwen-Minuskulisse von 14.500 Zuschauern machten die Krefelder aus so gut wie keiner selbst herausgespielten Torchance zwei Tore und zeigten sich somit gnadenlos effektiv. Zu beiden Treffern leistete der BTSV selbst die Vorarbeit und vergab selbst zahlreiche hochkarätige Chancen auf einen im Abstiegskampf dringend notwendigen Erfolg. Nach der Partie stürmten einige enttäuschte Ultra-Fans den Innenraum des Stadions, zogen sich aber bei dem darauf folgenden Polizeieinsatz schnell wieder zurück.

Eintracht Braunschweigs Coach Schubert veränderte sein Team nach dem Unentschieden in Großaspach nur auf einer Position. Die letzte Elf hatte ihn überzeugt – leider musste er den Innenverteidiger Nkansah auf die Sechser-Position vorziehen. Denn Kapitän Fürstner fehlte dort grippegeschwächt. Auf den vakanten Innenverteidiger-Posten kehrte Burmeister zurück, der diesmal auch die Kapitänsbinde überstreifte. KFC-Trainer Krämer musste nach der knappen Niederlage in Osnabrück für den wegen zu vielen gelben Karten gesperrten Konrad Krempicki ins Mittelfeld stellen. Hängende Spitze spielte bei den Krefeldern offensiv von Anfang an Musculus, da Beister rotgesperrt war.

Beide Teams begannen das Match vorsichtig und abwartend. Bemüht, sicher von hinten heraus zu spielen. Doch nach gut fünf Minuten nahmen die Löwen als Heimmannschaft das Zepter in die Hand, kamen dann folgerichtig zur ersten großen Chance durch Bulut nach zehn Minuten, der nach Zuspiel von Thorsen mit einem guten Schuß zentral aus dem KFC-Strafraum Krefelds Keeper Vollath prüfte, der aber auf dem Posten war. Sieben Minuten später zeigte sich auf der Gegenseite BTSV-Torwart Kruse, der bei einem Rettungsversuch von seinem Innenverteidiger Valsvik geprüft wurde. Der KSC fand bis dahin offensiv nicht statt. Aber die Eintracht machte sich im Abschluss bemerkbar. Valsvik probierte es in der 19. Minute mit einem langen Schlag aus der Abwehr nach vorn, den der blau-gelbe Linksaußen Putaro festmachen konnte. Er drang in den Strafraum ein und schoss aus undankbarem Winkel. Vollath parierte zwar den Ball, ließ ihn aber abprallen. Bevor Löwen-Stürmer Hofmann vorm Fünfer einnetzen konnte, bekam der KFC-Keeper dann doch noch die Hände an den Ball. In der 21. Minute war es wieder Braunschweig, die eine große Kopfballchance durch Valsvik im gegnerischen Strafraum nach einer Ecke von Putaro verzeichneten.

Bis zur 34. Minute zeigte die Eintracht wirklich ein gutes Spiel, kam immer wieder gefährlich vor Uerdingens Strafraum, allerdings ohne weitere sehr gute Chancen zu kreiren. Keine Gefahr ging von den KFC-Gegenstößen aus, bis die Eintracht dem Gast selbst entscheidend ins Spiel verhalf. KFC-Linksverteidiger Dorda durfte in der 34. Minute ohne gegnerisches Pressing von hinten bis zum BTSV-Strafraum durchlaufen. Er zog von rechts vor dem Sechszehner einfach ab und erwischte Torwart Kruse auf dem falschen Fuß. Der Ball ging links neben dem Pfosten ins Netz zum Führungstreffer des Spitzenteams. Fünf Minuten später sorgte die Eintracht, die sich gerade wieder aufgerappelt hatte und Druck machte, mit einem schlimmen Fehlpass dann für die Vorentscheidung noch vor der Pause. Burmeister spielte rechts am Strafraum nach einem schönen Ballgewinn einen viel zu kurzen Rückpass auf den daher machtlosen Innenverteidiger Valsvik, der dem Uerdinger Offensiven Ibrhimaj direkt vor die Füße geriet. Der ließ dem Löwen-Torwart keinerlei Chance bei seinem Schuss und netzte ein zum 0:2! Mit diesem Stand ging es in die Kabinen.

Braunschweig kam mit Sturm und Drang wieder auf den Platz, erspielte sich aber erst in der 55. Spielminute eine hochkarätige Chance durch Bulut (nach Vorarbeit rechts durch Außenverteidiger Becker), der wenig später gelbrot-gefährdet von Trainer Schubert vom Platz genommen wurde. Auch der noch in der ersten Halbzeit noch überzeugende Putaro musste gehen, nachdem ihm nach einer Stunde Spielzeit nichts mehr gelang. Doch alle Wechsel – es kam auch noch überraschend der seit einem halben Jahr verletzungsbedingt fehlende ehemalige schwedische Nationstürmer Nyman zum Debut in der Drittliga-Saison – bewirkten auf Seiten der Eintracht nichts mehr. Die spielerisch dominierende Eintracht kam im KFC-Strafraum eigentlich zu keinen nennenswerten Chancen mehr. Bis auf eine: Löwenstürmer Hofmann war in Uerdingens Strafraum gelegt worden und trat selbst zu einem Strafstoß an, den er auf dem mittig wartenden Keeper Vollath spielte – zum Entsetzen seiner eigenen Mannschaft und der Eintracht-Fans.

Mit dem nicht verwandelten Strafraum schwand der letzte Hoffnungsschimmer in dieser Partie. Braunschweig wirkte deutlich demotiviert – es gelang nichts mehr im Spielaufbau nach vorn. Uerdingen tat nicht mehr viel, verwaltete das Ergebnis geschickt. BTSV-Mitfielder Sauerland steht zudem im nächsten Spiel nicht mehr zur Verfügung, weil er nach einem Frustfoul an Ibrahimaj mit Rot vom Platz gehen musste (76.). Der aufgestaute Frust brach auch gleich nach Schlusspfiff des Spiels in der Gegengerade des Stadions bei den BTSV-Ultra-Fans heraus. Erst ein enormes Polizeiaufgebot drängte ins Stadioninnere gelangte gewaltbereite Fans – die bereits ein großes Ordner-Aufgebot in die Flucht geschlagen hatten – wieder auf die Tribüne zurück.

Für die Eintracht wird es beim nächsten Spiel nicht einfacher, endlich zu Punkten zu kommen. Denn es geht in einem Montagsspiel auswärts zum Spitzenteam nach Münster. Dabei wäre ein Dreier eminent wichtig, um den Anschluss an den ersten Nichtabstiegsplatz in der Tabelle nicht hoffnungslos abreißen zu lassen. Der KFZ hat da die deutlich leichtere Aufgabe, denn am nächsten Spieltag empfangen die Krefelder das abstiegsbedrohte Ahlen.

Aufstellung Eintracht Braunschweig:

Kruse – Becker, Burmeister, Valsvik, Kijewski – Nkansah – Sauerland, Bulut (66. Nyman), Thorsen (58. Bürger), Putaro (58. Janzer) – Hofmann

Aufstellung KFC Uerdingen:

Vollath – Großkreutz, Maroh,Schorch, Dorda – Ibrahimaj (69. Bittroff), Ötztürk, Kempicki (78. Krempicki), Kefkir – Aigner, Musculus (62. Holldack)