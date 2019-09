Eintracht Braunschweig und Halle bleiben durch ein Remis vorerst beide an der Tabellenspitze

(von unserem Autor Juro)

Eintracht Braunschweig hatte sich im Spitzenspiel gegen die punktgleiche Mannschaft vom Halleschen FC fest vorgenommen, sich im Direktvergleich vor 21.000 Zuschauern im Eintracht-Stadion mit einem Sieg in der Tabelle etwas abzusetzen. Aber das es schließlich nur zu einem 1:1-Unentschieden reichte, war für die Heimmannschaft sogar etwas schmeichelhaft! Halle ist zwar durch das bessere Torverhältnis (im Vergleich mit dem BTSV) vorerst sogar Spitzenreiter, hätte auf Grund der besseren Torchancen im Spiel aber einen knappen Sieg verdient gehabt. So müssen die Saale-Städter darauf hoffen, dass Unterhaching im Montagspiel in Ingolstadt verliert – und sie so nicht wieder als neue Nr.1 der dritten Liga verdrängt.

Braunschweigs Trainer Flüthmann änderte seine in Köln beim 0:0 eigentlich überzeugende Elf nur einmal: Für Außenstürmer Bär brachte er Ademi als zweite Sturmspitze neben Proschwitz. Auch Halle-Coach Ziegener, dessen Mannschaft zuvor 2:2 in Münster gespielt hatte, wechselte auf einer Position. Guttau spielte diesmal nicht von Anfang an – dafür spielte Nietfeld in der Startformation.

Beide Teams agierten von Anfang an sehr vorsichtig und versuchten, den Ball in den eigenen Reihen zirkulieren zu lassen. So musste ein Standard her, um in der 5. Minute einen ersten Aufreger zu kreieren: Göbels Freistoß zischte nur sehr knapp am Kasten der Braunschweiger vorbei, in dem BTSV-Keeper eine gute leistung bringen sollte. Weiter wurde das Spiel zu einem Geplänkel im Mittelfeld, wo alle Angriffsbemühungen schon an der Strafraumkante scheiterten. Während Braunschweig von der sportlichen Leitung mit auf den Weg bekommen hatte, wenig mit Kick and Rush zu arbeiten, wählte Halle auf der anderen Seite mehr und mehr dieses Mittel. So kamen die Löwen zu einem spielerischen Übergewicht, aus dem dann auch die 1:0-Führung resultierte. In der 26. Spielminute flankte Kammerbauer von rechts in den Strafraum, wo Mai das Leder im Zentrum abwehren konnte. Der Ball kam zu Ademi am Sechszehner, der sich gekonnt drehte und so gezielt abzog, dass der Hallenser Torwart Eisele trotz Ballberührung das Leder über die Linie passieren lassen musste.

Braunschweig versäumte es nach dem Tor, weiter spielerisch zu agieren. Immer wieder mussten die Mittelfeldspieler den Ball hergeben, da den Spielern immer wieder ein Kicker der Saale-Städter auf den Füßen stand. So griffen die blau-weißen Abwehrspieler immer mehr zum Mittel „lang nach vorne“ – ohne das die beiden Sturmspitzen davon profitieren konnten. So erspielte sich Halle Chance um Chance, wobei Sohm in der 36. Spielminute die beste Gelegenheit per Kopf vergab. In der letzten Minute ballerte dann noch einmal der Ex-Braunschweiger Drinkuth auf den Kasten von Fejzic, der das Leder nicht mehr erreicht hätte. Der Ball verfehlte den Kasten aber nur um Zentimeter.

So wie die erste Halbzeit geendet hatte, begann der zweite Durchgang. Braunschweig hatte Halle spielerisch nichts mehr entgegen zu setzen und machte, bedingt durch Halles Tempo, auch immer wieder Fehler im Spielaufbau. So fiel folgerichtig in der 51. Minute der für Halle längst verdiente Ausgleich. Nach eine Linksflanke konnte Halle-Sturmspitze Boyd per Kopf an den Fünfer spielen, wo die BTSV-Innenverteidigung den Ball direkt vor die Füße vom heranlaufenden Sohm spielten. Der ließ mit seinem Abschluss aus nächster Nähe Keeper Fejzic keinerlei Abwehrchance.

Danach hatte aber der Schlussmann der Eintracht noch mehrmals Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Denn nach dem Ausgleich ließ sich sein Team weiterhin hinten hineindrängen, kam vorne kaum noch zu Entlastungsangriffen. Allerdings kam auch Halle dabei kaum noch zu Großchancen. Torschütze Boyd hatte in der 68. Minute allerdings ein sehr aussichtsreiche, als Löwen-Keeper Fejzic seinen Distanzschuss entschärfte. Auf der Gegenseite wechselte zwar Trainer Flüthmann mehrmals, aber frischer Angriffsschwung der Hausherren fand nicht mehr statt. Nur Proschwitz setzte ein Zeichen, als er einfach aus der zweiten Reihe auf das Halle-Tor ballerte (70.). Der Ball ging aber abgefälscht ganz knapp am Torwinkel vorbei zur Ecke.

Eine Viertelstunde vor Schluss der Partie merkte man der Eintracht an, dass sie unbedingt einen Heimsieg einfahren wollte. Aber die spielerischen Mittel reichten an diesem Tag einfach nicht. Immer wieder wurden lange Bälle nach vorne geschlagen, an die die blau-gelben Strafraumspieler aber selten gelangten. Die Spielzentrale im Mittelfeld der Eintracht zeigt sich in diesem Spiel wenig kreativ und agierte weiterhin zu hektisch und unüberlegt. Anders die Gäste aus der Saale-Stadt! In der 79. Minute zog beispielsweise der rechte Außenläufer Göbel aus 20 Metern einen Aufsetzer ab, der aber knapp am Kasten vom sicheren Keeper Fejzic vorbeistrich. Dies hätte das Siegtor für die Hallenser sein können!

Halle zeigte sich danach mehrmals weiter gefährlich im BTSV-Strafraum. Einwechsler Pfitzner verunglückte im eigenen Strafraum ein einfacher Schussversuch. Der Querschläger erreichte den vor ihm stehenden Boyd, der aber deutlich am Kasten der Löwen vorbeizog. Kurz vor dem Abpfiff des Spiels folgte der Aufreger der zweiten Halbzeit, als Guttau von links in den Braunschweiger Strafraum lief und der ihn verfolgende Innenverteidiger Becker ihn mit der Hand an der Schulter berührte. Guttau ging zu Boden, laut Schiedsrichter aber nicht allein durch das Zutun vom Abwehrspieler. Somit blieb ein Elfmeterpfiff aus und beide Teams trennten sich mit einem Remis.

Eintracht Braunschweig wird alles daran setzen, verlorene Punkte am nächsten Sonntag in München bei Bayern 2 zurückzuholen. Halle wird daheim versuchen, kommenden Samstag gegen Zwickau die Tabellenführung zu festigen.

Aufstellung Eintracht Braunschweig:

Fejzic – Becker, Nkansah (60. Pfitzner), Ziegele – Kessel, Wiebe, Kammerbauer, Kijewski – Otto (60. Bär) – Proschwitz, Ademi (80. Feigenspan)

Aufstellung Hallescher FC:

Eisele – Vollert, Mai, Landgraf (46. Guttau) – Göbel, Jopek, Bahn (80. Hansch), Drinkuth (85. Galle) – Niethfeld – Boyd, Sohm

Teilen 0 Shares