Eintracht Braunschweig mit Sieg über Unterhaching weiter auf aufsteigendem Ast

(von unserem Autor Juro)

In einem auf hohem Niveau stehendem Spiel sicherte sich Eintracht Braunschweig vor 17.000 Zuschauern im Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße nicht unverdient weitere drei Punkte im Rennen um den Nichtabstieg aus der dritten Liga. Der 1:0-Sieg gegen eine technisch sehr gut aufspielende Spielvereinigung Unterhaching bedeutet für die Münchner erst einmal den Abschied aus dem Aufstiegsrennen in die zweite Liga, denn die Bayern bezogen ihre dritte Niederlage in Folge. Das spielentscheidende Tor erzielte Braunschweigs Neuzugang Bär mit einem sehenswerten Treffer.

Braunschweigs Trainer Schubert war gezwungen, nach den Verletzungen von Otto, Fürstner und Menz aus dem letzten Auswärtsspiel seine bisher erfolgreich Mannschaft auf drei Positionen umzubauen. Bulut machte daher diesmal wieder ein Spiel von Anfang an in der Offensive, während in der Spielzentrale Pfitzner als Sechser zurückkehrte und Rütten sein erstes Spiel als Achter von der ersten Minute an machte. Da bei den Hachingern Schwabl gelbgesperrt war, begann im Team der Bayern für ihn Bauer. Nach den zwei Niederlagen nacheinander brachte Trainer Schromm für Endres und Porath die Spieler Winkler und Marseiler.

Nach einem vorsichtigem Beginn nahm das Spiel schnell Fahrt auf, wobei es allerdings auf beiden Seiten in der Anfangsphase keine großen Torchancen gab. Während Haching gefällig den Ball durch die eigenen Reihen laufen ließ, beeindruckte die Eintracht durch Kampfkraft und geschicktem Zustellen der Räume. Den ersten Schuss des Spieles auf ein Tor gelang Pfitzner für die das blau-gelbe Team, als er in der 8. Minute aus Reihe 2 den Kasten der Gäste verpasste. Bär hatte ihm den Ball mit Übersicht vom Strafraum aus zurückgespielt.

Auch die nächste Chance erspielte sich die Eintracht in der Spielminute, als Mittelstürmer Hofmann nach einer Ecke rechts frei am Fünfer zwar den Ball aufs Tor brachte – allerdings mit viel zu wenig Kraft. So war der Ball für den Hachinger Keeper kein großes Problem.

In der 26. Minute mussten dann die Gastgeber eine erste Schrecksekunde überstehen, als Marseiler sich gegen Kijewski durchsetzte und von links in den Strafraum der Löwen flankte. Dort stand Schimmer sehr frei und zog ab. Allerdings zu ungenau, denn das Leder strich rechts am Pfosten vom von Fejzic gehüteten Tor vorbei. Die größte Torchance bisher im attraktiven Spiel!

Braunschweig schaffte es in dieser Phase des Spiels, Haching in die eigene Hälfte zurückzudrängen. Eine Chance kreirten aber nicht die blau-gelben Kicker, sondern die Bayern. In der 30. Minute setzte Bigalke einen Freistoß an die Latte des Braunschweiger Tores!

Fast aus dem Nichts schlug dann der Ball – unhaltbar für den Hachinger Torwart Königshofer – im Münchner Tor ein. BTSV-Mittelstürmer Hofmann legte den Ball fein auf den rechts am Strafraum stehenden Bär ab, der aus schlechtem Winkel einfach auf den Kasten hielt und mit starkem Schuss in den linken Winkel zum Führungstor traf.

In der zweiten Halbzeit kamen beide Teams ohne personelle Änderungen zurück auf den Rasen. Das Spiel ging hin und her, ohne das ein Team das Geschehen an sich reißen konnte. Allerdings wurde immer mehr mit körperlichem Einsatz gespielt, so dass der Schiedsrichter mit der Vielzahl an mehr oder weniger verdeckten Fouls überfordert schien. Seine Lösung war eine Inflation an gelben Karten, die er auf beide Seiten verteilte. Auch die Anzahl der Torchancen war ausgewogen, wobei Braunschweig besonders in der 69. Minute eine riesige Chance ausließ, als der eingewechselte Joker Feigenspan – im Strafraum freistehend – seinen Schuss hauchdünn am rechten Pfosten des Hachinger Tores vorbeisetzte. Zuvor hatten der Braunschweiger Becker mit einem feinen Drehschuss (54./ nach Freistoß von Nehrig) und der Hachinger Hufnagel (55.) ihre gefährlichen Schüsse zu hoch angesetzt, so dass die jeweiligen gegnerischen Keeper nicht mehr eingreifen mussten.

In der 69. Minute hätte Torschütze Bär fast einen Doppelpack geschnürt. Nach einer schönen Kombination von Hofmann mit Feigenspan kam der Braunschweig-Rückkehrer nach Pass in Richtung des linken Pfostens am Fünfer nicht mehr so entscheidend ans Leder, um ihn über die Linie zu schieben. Dass war knapp für Aalen!

In den letzten 20 Minuten der Partie gelang es der Eintracht, den technisch versierten Gegner mit großem Einsatz in dessen eigener Hälfte zu beschäftigen. So kamen die Bayern zu keinen Angriffen mehr, die Aussicht auf ein Ausgleichstor versprachen. Nur in der 71. Minute mussten die Löwen noch einmal zittern, als Nehrig den Ball im eigenen Strafraum in der Vorwärtsbewegung an Hachings Porath verlor. Allerdings sprang Torwart Fejzic für seinen Kapitän in die Bresche und sicherte den Ball. Auch in der Nachspielzeit kam die Spielvereinigung nicht mehr gefährlich vor das Braunschweiger Tor. So blieb es beim knappen Löwen-Sieg, der durch großen Einsatz eines Teams errungen wurde, das mittlerweile einen gefestigte und stabile Struktur zeigt.

Am nächsten Samstag reist die Eintracht zum Tabellennachbarn nach Jena, um in einem „6-Punkte-Spiel“ weiter Boden in der Tabelle gut zu machen. Durch die neue Kontinuität in allen Mannschaftsteilen, die das Schubert-Team zur Zeit auszeichnet, gehen die Löwen sogar als Favorit ins Match. Unterhaching hat bereits am Mittwoch wieder ein Auswärtspiel vor der Brust und fährt zum angeschlagenen Tabellenletzten VfR Aalen.

Aufstellung Eintracht Braunschweig:

Fejzic – Becker , Nehrig , Nkansah – Kessel, Pfitzner , Rütten (83. Burmeister), Kijewski – Bulut (67. Feigenspan), Hofmann, Bär (73. Janzer)

Aufstellung Spielvereinigung Unterhaching:

Königshofer – Bauer (86. Kaltner) , Winkler, Greger, Dombrowka – Stahl, Hufnagel – Bigalke, Marseiller (70. Porath) – Hain (86. Widemann), Schimmer