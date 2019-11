Diego Costa fällt nach Rücken-OP monatelang aus

Madrid (dpa) – Der Stürmer Diego Costa von Atlético Madrid ist nach seinem Bandscheibenvorfall erfolgreich am Rücken operiert worden. Die Ärzte hätten mitgeteilt, dass der Eingriff nach Plan verlaufen sei, schrieb der spanische Fußball-Erstligist auf seiner Webseite.

Medienberichten zufolge muss der 31-jährige Brasilianer, der einen spanischen Pass hat, mindestens drei Monate pausieren. Röntgenaufnahmen hatten die Verletzung in der vergangenen Woche zum Vorschein gebracht, nachdem Costa zuvor über Rückenschmerzen geklagt hatte.

Der Angreifer verpasst damit nicht nur die nächsten Champions-League-Partien gegen Juventus Turin und Lokomotive Moskau, sondern auch mindestens elf Spiele in der Primera División. Der Club von Coach Diego Simeone liegt in der Liga derzeit auf dem dritten Tabellenplatz. In der Königsklasse hat das Team gute Chancen auf das Achtelfinale.