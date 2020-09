Regionalligist Schweinfurt gibt Heimrecht an Schalke ab

Schweinfurt (dpa) – Der Fußball-Regionalligist 1. FC Schweinfurt 05 hat sein Heimrecht im DFB-Pokal an Gegner Schalke 04 abgegeben. Das bestätigte Geschäftsführer Markus Wolf am Montag auf Anfrage.

Wegen der Anti-Corona-Maßnahmen in Bayern hätte die Erstrundenpartie am Sonntag (15.30 Uhr) in Unterfranken ohne Zuschauer stattfinden müssen. Das Match wird nun in der Veltins-Arena des Bundesligisten ausgetragen. Finanziell sind Geisterspiele für die gastgebenden Teams ein Verlustgeschäft, das vor allem Amateurclubs oft hart trifft. In Gelsenkirchen dürfen auch nicht mehr als 300 Zuschauer ins Stadion.

