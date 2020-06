FC Bayern startet Vorbereitung auf Pokalfinale

München (dpa) – Mit den Teil-Rückkehrern Thiago und Corentin Tolisso hat der FC Bayern München die Vorbereitung auf das DFB-Pokalfinale gegen Bayer 04 Leverkusen aufgenommen.

Die Mittelfeldspieler nahmen am Dienstag auf dem Vereinsgelände nach ihren Verletzungspausen zumindest wieder teilweise am Mannschaftstraining teil. Ob das Duo am Samstag im Berliner Olympiastadion bereits wieder einsatzfähig ist, sei «noch offen», berichtete der deutsche Rekordmeister.

Thiago hatte sich nach dem Einzug ins Pokalendspiel gegen Eintracht Frankfurt einer Leistenoperation unterzogen. Bei dem 29-jährigen Spanier könnte es wohl eher bis zum Wochenende reichen. Der 25 Jahre alte Franzose Tolisso arbeitet nach einer Operation am Fuß ebenfalls an seinem Comeback.

Trainer Hansi Flick hat für das Endspiel, in dem nach dem Gewinn des Meistertitels das nächste Double gefeiert werden soll, auf jeden Fall eine Option mehr im Mittelfeld. Der Brasilianer Philippe Coutinho war nach einem Eingriff am Sprunggelenk beim 4:0 zum Bundesliga-Abschluss in Wolfsburg bereits wieder für 30 Minuten zum Einsatz gekommen.

