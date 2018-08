» DFB Pokal Spiele mit bis zu 100 EUR Bonus wetten DFB Pokal Wettquoten und Vorschau 1. Runde Foto: Soeren Stache

Die 1. Runde im DFB Pokal wird vom 17.08 bis 20.08 ausgetragen. Damit stehen für alle Erstligisten die ersten Pflichtspiele an. Man darf gespannt sein, ob es auch dieses Jahr bei den Paarungen Underdog gegen Bundesligisten zu Überraschungen kommt. Heute Abend stehen drei Begegnungen auf dem Programm. Darunter ist mit dem FC Schalke 04 auch ein Erstligist vertreten. Die Knappen müssen beim bayerischen Regionalligisten 1. FC Schweinfurt 05 antreten. Dieser rangiert nach sechs Ligaspielen auf Platz drei der Tabelle und hat einen Aufstieg in die 3. Liga mittelfristig als Ziel ausgerufen. Ein Spaziergang für Königsblau ist hier nicht unbedingt zu erwarten. Bei den Wettquoten sind die Schalker dennoch klarer Favorit mit einer Wettquote von 1,15 für einen Sieg innerhalb 90 Minuten. Im Falle einer Sensation gibt es für einen Erfolg der Schweinfurter eine Siegquote von 17,0 nach 90 Minuten Spielzeit. Ein Unentschieden nach der regulären Spielzeit ist mit einer Quote von 8,0 gelistet. In diesem Fall gäbe es eine Verlängerung.

DFB Pokal Wettquoten und Spiele am Samstag

Am Samstag um 15:30 Uhr sind gleich mehrere Erstligisten im Einsatz. Eine der unangenehmeren Aufgaben dürfte für TSG 1899 Hoffenheim anstehen. Auf dem Betze in Kaiserslautern dürfte die Stimmung den Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern dazu motivieren, über seine Grenzen zu gehen. Zwar lief es in der 3. Liga mit dem Ziel Wiederaufstieg nach vier Spielen und nur vier Punkten alles andere als optimal, jedoch hat der Pokal seine eigenen Gesetze. Im Falle einer Pokalüberraschung der Roten Teufel vom Betzenberg, winkt eine Wettquote von 9,0, also eine Auszahlung des neunfachen. Hoffenheim wird mit einer Tippquote von 1,35 gelistet. Vorussetzung ist jeweils ein Sieg innerhalb von 90 Minuten. Im Falle einer Verlängerung und eines Remis nach 90 Minuten, beträgt die Wettquote 5,0.

Eine deutlich leichtere Aufgabe sollte Bayer Leverkusen haben. Beim Fünftligisten 1. CfR Pforzheim ist die Werkself haushoher Favorit laut Tipico Wettquoten. Demnach beträgt die Siegquote für Bayer nur 1,01 und für die Sensation mit einem Pforzheimer Pokalerfolg nach 90 Minuten gäbe es das 50-fache des Einsatzes zurück. Selbst eine Verlängerung nach 90 Minuten ist mit einer Quote von 20 wenig wahrscheinlich.

Das Traumlos mit dem FC Bayern München hat in diesem Jahr in der 1. Pokalrunde der SV Drochtersen/Assel gezogen. Der Gegner des FCB rangiert in der Regionalliga Nord auf Platz 2. Gegen das Starensemble des deutschen Rekordmeisters sind die Niedersachsen allerdings der klare Außenseiter (Siegquote 90 Minuten von 40). Die Wettquote bei einem Münchner Erfolg liegt bei 1,02. Damit gibt es immerhin doppelt soviel, als wenn man auf Leverkusen z.B. setzt und 2% Rendite für einen scheinbar totsicheren Tipp? Für ein Unentschieden nach 90 Minuten wird die Tippquote 17 angeboten.

Für Eintracht Frankfurt dürfte die Aufgabe bei SSV Ulm 1846 gar nicht so leicht zu bewältigen sein. Das Selbstvertrauen dürfte nach der deutlichen Supercup-Niederlage gegen die Bayern mit 0:5 etwas angekratzt sein. Da könnte der Spitzenreiter der Regionalliga Südwest zu einer durchaus schwierigen Aufgabe werden. Bei den Wettquoten ist die Eintracht jedoch deutlich in der Favoritenrolle mit einem Wert von 1,23. Eine Pokalsensation wird mit einer Siegquote von 12 für die Ulmer gelistet. Vorausgesetzt der Erfolg gelingt ohne Verlängerung. Im Falle eines Unentschiedens nach 90 Minuten winkt eine Tippquote von 6,5.

Ähnlich liegen die Quoten für die Paarung SV Elversberg gegen VfL Wolfsburg. Die 1 – X – 2 Tippquoten betragen 10 – 6,5 -1,25. Allerdings liegt Elversberg in der selben Liga wie Ulm mit nur einem Zähler aus vier Spielen auf dem letzten Platz. Die Wölfe werden aber als letztjähriger Relegant auch etwas schwächer eingestuft, wodurch die Wettquoten zu Stande kommen.

Der Aufsteiger 1. FC Nürnberg hat mit dem Fünftligisten SV Linx eine vermeintlich leichtere Aufgabe zugelost bekommen. Bisher hat der Club noch kaum echte Verstärkungen für die 1. Liga verpflichten können. Gegen den Baden-Württembergischen Oberligisten sollte es aber voraussichtlich zu einem Sieg reichen. Dementsprechend niedrig ist auch die Wettquote mit 1,02, während eine Sensation für den Underdog mit dem 40-fachen des Einsatzes belohnt wird. Die Quote für eine Verlängerung beträgt 17.

Mit Wormatia Worms hat der SV Werder Bremen einen Regionalligisten für die 1. Runde des deutschen Pokals zugelost bekommen. Die Wormser rangieren in der Regionalliga Südwest auf Platz acht nach vier Spielen. Als Siegquote innerhalb von 90 Minuten wird 1,15 für Werder ausgerufen. Wormatia steht mit einer Quote von 17 gelistet, eine Verlängerung bringt das 8,5-fache des Einsatzes für den Tippgeber.

Exakt drei Stunden später als die vorgenannten Spiele, hat der FSV Mainz 05 eine schwierige Aufgabe zu bewältigen. Die vier schwächsten Teams der letzten Zweitliga-Saison sind in den „Amateurtopf“ gewandert. Dazu gehört auch der Mainzer Gegner Erzgebirge Aue, der letztes Jahr die 2. Bundesliga über die Relegation halten konnte. Daher sind die Quoten im Duell Erstligist gegen Zweitligist gar nicht so eindeutig. Knapper Favorit sind jedoch die Mainzer mit einer Tippquote von 2,05, gegenüber 3,6 für einen Heimerfolg der Auer. Voraussetzung für die vorgenannten Quoten ist das Spielende innerhalb der regulären Spielzeit. Ein Unentschieden nach 90 Minuten wird mit 3,4 als Wettquote gelistet.

Als letztes Pokalspiel am Samstagabend um 20:45 Uhr ist die Begegnung Hansa Rostock gegen VfB Stuttgart angesetzt. Der VfB bekommt es damit mit einem Drittligisten zu tun und damit mit keiner leichten Aufgabe. Auch bei den Quoten ist eine Sensation durch den Tabellenzehnten der dritten Liga nicht ganz so unwahrscheinlich als bei anderen Pokalduellen von Erstligisten. 6,5 als Quote gibt es für einen Rostocker Sieg nach 90 Minuten, ein Erfolg der Schwaben bringt auch immer das 1,48-fache des Einsatzes. Im Falle einer Verlängerung beträgt die Wettquote 4,3.

DFB Pokal Wettquoten und Spiele am Sonntag

Weiter geht es am Sonntag ab 15:30 Uhr. RB Leipzig bestreitet dann sein Gastspiel bei FC Viktoria Köln. Der Verein agiert in der Regionalliga West und hat aus den ersten drei Saisonspielen 5 Punkte eingefahren. Die Siegquote für den Außenseiter beträgt nach 90 Minuten 12, die Quote der Leipziger liegt bei 1,25. Ein Unentschieden nach 90 Minuten wird mit 6,0 offeriert.

Zeitgleich zum Leipzig-Spiel bekommt es Hannover 96 mit einem echten Härtestest zu tun. Der Karlsruher SC empfängt im Wildparkstadion die 96er. Aktuell agiert der KSC in der 3. Bundesliga und hat derzeit sechs Punkte aus vier Spielen auf dem Konto. Dies bedeutet Tabellenplatz neun. Dabei hätte der KSC letzte Saison fast den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft, scheiterte aber in der Relegation an Erzgebirge Aue. Bei den Quoten ist eine Überraschung der Nordbaden gar nicht so aussichtslos. 3,8 beträgt die Siegquote nach 90 Minuten, für einen Sieg der Niederachsen gibt es exakt das doppelte des Einsatzes zurück. Für ein Unentschieden nach 90 Minuten werden 3,4 als Auszahlungsquote angeboten.

Einen Oberligisten bekommt der Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf als Aufgabe für die 1. Pokalrunde. Die Fortuna muß bei TuS Rot-Weiss Koblenz antreten, die derzeit die Tabelle der Oberliga Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar anführen. Recht deutlich ist die Favoritenrolle der Nordrhein-Westfalen mit einer Tippquote von 1,07 bei einen frühzeitigen Erfolg. Ganz anders sieht die Wettquote bei einem überraschenden Pokalerfolg der Koblenzer innerhalb der regulären Spielzeit aus. Hierfür wird das 30-fache zus Auszahlung bei Tipico angeboten, eine Verlängerung gibt das 12-fache.

Eine Klasse höher als der Düsseldorfer Gegner spielt der Widersacher des FC Augsburg. Der TSV Steinbach ist in der Regionalliga Südwest aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz und möchte gegen den FCA für eine Sensation sorgen. Bei den 1 – X – 2 Wettquoten (13 – 6,5 – 1,22) sind die Steinbacher natürlich der krasse Außenseiter und ein Weiterkommen wäre die große Überraschung.

Um 18:30 Uhr ist der Bundesligist Borussia Mönchengladbach der eindeutige Goliath im Duell beim BSC Hastedt. Der Gastgeber der Fohlen-Elf spielt in der fünftklassigen Bremen-Liga und dürfte kaum eine Chance haben. Alleine dabei zu sein ist schon ein absolutes Highlight und eine Vereinspremiere. Aufgrund des Zuschauerandrangs und Sicherheitsauflagen wich man im Vorfeld ins Weserstadion aus. Bei den Quoten liegt der Sieg der Gladbacher bei lediglich 1,01 als klaren Favoriten, die Quote für Hastedt beträgt 50, ein Unentschieden nach 90 Minuten liegt beim 20-fachen.

DFB Pokal Spiele und Quoten am Montag

Die letzten vier Begegnungen im Pokalauftakt finden am Montag statt. Darunter sind nochmals drei Spiele mit Beteiligung von Erstligisten.

Um 18:30 Uhr muß Hertha BSC beim Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig bestehen. Die Löwen sind nicht gut in die 3. Bundesliga gestartet. Ohne Sieg mit drei Unentschieden und einer Niederlage rangiert man derzeit auf einem Abstiegsplatz (Rank 18). Vielleicht gelingt jedoch im Pokal eine Leistungsexplosion und man kann gegen die Hauptstädter zum Stolperstein werden. Die Quote hierfür beträgt 5,5 in der regulären Spielzeit, während es bei einem Herthaner Erfolg 1,6 als Tippquote gibt. Für ein Unentschieden nach 90 Minuten gibt es das 4-fache des Einsatzes zur Auszahlung.

Zeitgleich muß der SC Freiburg beim Pokalschreck Energie Cottbus ran. Bereits 2010 konnte sich der Underdog in einem Duell gegen die Breisgauer durchsetzen. Cottbus agiert derzeit in der 3. Bundesliga und möchte am Montag Abend erneut für eine Pokalüberraschung sorgen. Die Wettquoten liegen hierfür gar nicht so schlecht. 3,8 gibt es für einen Sieg gegenüber 1,95 für einen Freiburger Erfolg nach 90 Minuten. Eine Verlängerung mit ggf. folgendem Elfmeterschießen wird mit einer Remis-Quote von 3,6 angeboten.

Das abschließende Topspiel der 1. Runde im DFB Pokal wird am Montag um 20:45 Uhr angepfiffen und live im Free TV in der ARD übertragen. Borussia Dortmund muß beim Zweitligisten Greuther Fürth um den Einzug in die zweite Runde des Pokals kämpfen. Der BVB ist dabei mit einer Wettquote von 1,4 relativ klarer Favorit, wobei die Fürther mit einer Quote von 7,5 nicht gänzlich chancenlos sind. Geht es im letzten Match der 1, Hauptrunde in die Verlängerung, gibt es hierfür eine Tippquote von 4,7.

Alle Quoten wurden von Tipico mit Stand Freitag 17.08 um 09:30 Uhr übernommen

Viele weitere Tippmöglichkeiten und weitere DFB Pokal Spiele sind bei Tipico gelistet.

Jetzt mit bis zu 100 EUR Bonus auf die DFB Pokal-Begegnungen wetten.