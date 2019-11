DFB Heimtrikot 2020 – EM Trikot der Nationalmannschaft  

DFB Heimtrikot 2020 – Das Trikot der deutschen Nationalmannschaft für die EM 2020

Im Sommer 2020 findet die Europameisterschaft erstmals in zwölf verschiedenen Ländern statt. Auch in Deutschland werden im nächsten Jahr Spiele ausgetragen. Unter anderem wird Deutschland drei Spiele in der bayerischen Landeshauptstadt haben. Auf dem Weg dorthin hat sich Deutschland am 16.11. durch einen klaren Sieg gegen Weißrussland für das Turnier qualifiziert. Nun wurde am 11.11. das DFB Trikot für die Europameisterschaft vorgestellt.

Vorstellung des neuen DFB Dress

Bereits ein paar Tage vor der offiziellen Vorstellung kamen einige Bilder des Deutschland Trikots ans Licht und wurden im Internet gesichtet. Am Montag, den 11.11. wurde das EM Trikot vom Ausstatter der deutschen Nationalmannschaft, Adidas, vorgestellt. Dabei unterlief dem Hersteller, der weltweit für seine Kollektionen in Sport und Freizeit bekannt ist, eine Panne. Auf der Website des Online-Shops wurde der Namen von zwei Nationalspielern, Luca Waldschmidt und Jonas Hector, auf dem Deutschland Trikot falsch geschrieben. Obwohl Jonas Hector bereits seit einigen Jahren Teil der Nationalmannschaft ist, unterlief dem Sporthersteller dieser peinliche Fehler. Ein paar Stunden danach wurde die Panne anschließend im Online-Shop behoben. Allerdings blieb der Sporthersteller eine Erklärung, wie es dazu kommen konnte, und eine Entschuldigung, schuldig.

Neues Design des DFB Trikots

Wie gewohnt ist das EM Trikot der deutschen Nationalmannschaft in einem klassischen Weiß gestaltet. Mehrere schwarze, horizontale Streifen sind dabei über dem weißen Hintergrund aufgetragen. Dabei ist jeder Streifen auf dem Trikot unregelmäßig und von Hand gestaltet. Besonders an dem DFB Trikot ist die Gestaltung der Ärmel. Dabei sind die Ärmelende in den Farben des Landes, in Schwarz, Rot und Gold gestaltet. Die Gestaltung der Ärmel sind etwas Neues, was man in der Vergangenheit bei den DFB Trikots nicht sehen konnte. Neben dem modernen Trikot wird das DFB-Team während der Europameisterschaft mit schwarzen Hosen und weißen Stutzen auflaufen.

Verkaufsstart bereits gestartet

Der Verkaufsstart des DFB Trikots ist bereits gestartet. Seit Montag, dem 18.11. gibt es das Trikot im Online-Shop des DFB sowie bei vielen verschiedenen Sporthändlern wie Karstadt Sport, Intersport oder Sport Scheck. Der Preis des DFB Heimtrikots ist im Vergleich zu Trikots vieler Bundesligisten sehr teuer. Für das originale Trikot in einer Erwachsenengröße muss der Kunde 129,99 Euro ausgeben. Wenn zusätzlich der Flock eines Spielers auf dem Trikot gewünscht ist, sind zusätzliche 15 Euro fällig.

Alternativ bietet der Hersteller eine sogenannte „Fan Version“ an, die dem Trikot, dass die Spieler während des Turniers tragen werden, wohl ähnlich sehen soll. Das DFB Heimtrikot für die Europameisterschaft 2020 ist in vielen verschiedenen Größen verfügbar. Von „XS“ bis „3XL“ steht für jeden Interessierten die passende Größe bereit. Des Weiteren gibt es für Damen ein speziell entwickeltes Trikot mit einem angepassten Schnitt. Das Material und das Design sind allerdings identisch wie bei dem originalen Trikot des DFB Teams. Trikots für Kinder werden in dem Online Shop vom DFB für den Preis von 69,99 Euro angeboten. Dabei kann nicht zwischen Größen unterschieden werden, sondern die Auswahl nach dem Alter des Kindes ausgewählt werden.

Kritik zum Design des EM Trikots 2020

Im Internet gingen die Meinungen zu dem neuen Trikot der Nationalmannschaft stark auseinander. Auf Twitter konnte man Kommentare wie „sieht aus wie ein Schlafanzug für 10 Euro“ lesen. Während ein Teil der Bevölkerung das Trikot gut gelungen findet und dies modisch findet, stellen andere fest, dass das Trikot langweilt. Dabei gehen die Meinungen weit auseinander.

Auf jeden Fall werden es viele Fans spätestens zur EM 2020 tragen und damit die deutsche Nationalmannschaft beim Kampf um den Europameistertitel unterstützen.

