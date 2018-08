Chelsea-Keeper Courtois wechselt zu Real Madrid

Madrid (dpa) – Der belgische Fußball-Nationaltorwart Thibaut Courtois wechselt vom Premier-League-Club FC Chelsea zum Champions-League-Sieger Real Madrid.

Der 26 Jahre alte Profi werde bei den Königlichen einen Sechsjahresvertrag unterschreiben, teilte der spanische Club mit. Nach der medizinischen Untersuchung werde Courtois am Donnerstag um 13.00 Uhr im Estadio Santiago Bernabéu vorgestellt werden, hieß es weiter.

Zur Ablösesumme wurde offiziell zwar nichts mitgeteilt. Die Madrider Sportzeitung «AS» schrieb, dass Real 35 Millionen Euro nach London überweisen werde. Es handele sich um eine relativ niedrige Ablösesumme, weil der als bester Torwart der WM in Russland ausgezeichnete Profi bei Chelsea nur noch einen Vertrag bis Juni 2019 gehabt habe, so das Blatt. Im nächsten Sommer hätte Courtois also ablösefrei gehen können.

Die Rückkehr des früheren Torwarts von Atlético Madrid in die spanische Hauptstadt hatte sich wenige Stunden zuvor abgezeichnet, als der Keeper von Athletic Bilbao, Kepa Arrizabalaga, bei der spanischen Fußball-Profiliga die in seinem Vertrag festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro hinterlegte. Der 24-Jährige soll zu Chelsea wechseln.

Courtois hatte bei Chelsea auf einen Abschied gedrängt und zuletzt unentschuldigt beim Training gefehlt. Seine Kinder leben in Madrid. Der Keeper betonte zuletzt mehrfach, dass es ihn auch deshalb nach Spanien ziehe. Was bei einem Wechsel aus Reals bisheriger Nummer eins Keylor Navas wird, ist unklar. Navas erklärte, er wolle es «mit jedem aufnehmen».

Während Courtois von Chelsea zu Real wechselt, geht der Kroate Mateo Kovacic den umgekehrten Weg. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler werde für eine Saison ausgeliehen, teilte der englische Club mit.