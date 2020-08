RB-Trainer Nagelsmann: Lieber Atlético als Bayern München

Lissabon (dpa) – Julian Nagelsmann freut sich, dem FC Bayern München beim Blitzturnier der Champions League erstmal aus dem Weg zu gehen.

«Ich bin froh, dass es nicht gleich die Bayern geworden sind. Ein deutsches Duell muss so früh nicht sein», sagte der Trainer von RB Leipzig vor dem Viertelfinale am 13. August (21.00 Uhr) gegen Atlético Madrid in einem Interview dem Streamingdienst DAZN. Ein Aufeinandertreffen der beiden Fußball-Bundesligisten wäre in Lissabon frühestens im Finale der Königsklasse am 23. August möglich.

Gegen Madrid rechnet sich Nagelsmann auch durch den Modus bessere Chancen aus. «Für Atlético wären zwei Spiele deutlich leichter als nur eins, da sie so abgezockt sind. Für uns ist es leichter, nur ein Spiel zu haben, weil wir in dem Spiel einfach an die Grenzen gehen können, ohne zu viel überlegen zu müssen», sagte der 33-Jährige. Durch die Turnierform sieht Nagelsmann für sein Team alle Möglichkeiten: «Es kann bis ins Finale gehen. Das ist dieses Jahr leichter als in den anderen Jahren.»

