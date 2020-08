Bayern-Profi Pavard bestreitet Teile des Teamtrainings

Lissabon (dpa) – Fußball-Weltmeister Benjamin Pavard hat zwei Tage vor dem Champions-League-Halbfinale des FC Bayern gegen Olympique Lyon erstmals nach seiner Fußverletzung wieder Teile des Münchner Teamtrainings absolviert.

Das berichtete der Double-Gewinner nach der geheimen Übungseinheit auf dem Trainingsgelände der portugiesischen Nationalmannschaft, der «Cidade do Futebol». Abwehrspieler Pavard hatte sich vor etwa drei Wochen eine Bandverletzung an der linken Fußwurzel zugezogen. Er versucht seitdem alles, um beim Finalturnier in Portugal noch zur Verfügung zu stehen und womöglich auch zum Einsatz zu kommen. Beim 8:2 im Viertelfinale gegen den FC Barcelona gehörte er noch nicht zum Kader.

Am 19. August (21.00 Uhr) gegen Lyon dürfte Trainer Hansi Flick im Estádio José Alvalade erneut Joshua Kimmich rechts hinten aufbieten. Gründe für eine Änderung der Startelf gibt es für Flick nicht.

© dpa-infocom, dpa:200817-99-200610/2