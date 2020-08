500. Tor des FC Bayern in der Champions League

Bildhinweis: Kingsley Coman (r) traf per Kopf für den FC Bayern München. Foto: Lluis Gene/Pool AFP/AP/dpa

Lissabon (dpa) – Der FC Bayern hat das 500. Tor in der Champions League erzielt.

Der Treffer gelang im Finale in Lissabon dem Stürmer Kingsley Coman, als er zum 1:0-Sieg des deutschen Fußball-Rekordmeisters in der 59. Minute zur Stelle war. Nur Real Madrid mit 567 Toren und der FC Barcelona mit 517 kommen auf mehr Tore in der Champions League.

