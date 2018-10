BVB siegt 4:3 – Auch Schalke und Hannover gewinnen

Berlin (dpa) – Dank eines Last-Minute-Treffers von Neuzugang Paco Alcácer hat Tabellenführer Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga seinen fünften Saisonsieg gefeiert.

Der BVB gewann gegen den FC Augsburg in einem spektakulären Spiel noch mit 4:3 (0:1). Hannover 96 holte beim 3:1 (2:0) gegen den VfB Stuttgart den ersten Saisonsieg. Der FC Schalke 04 setzte seine erfolgreiche Woche fort und schlug nach dem 1:0-Sieg in der Champions League in Moskau Fortuna Düsseldorf ebenfalls auswärts mit 2:0 (0:0). Der FSV Mainz 05 und Hertha BSC trennten sich torlos.

Im Abendspiel treffen Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern aufeinander. Am Freitag hatte Werder Bremen 2:0 gegen den VfL Wolfsburg gewonnen.