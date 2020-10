Gladbach im speziellen Sondertrikot gegen RB Leipzig

Borussia Mönchengladbach läuft am Samstagabend, den 31. Oktober im Heimspiel gegen RB Leipzig in einem ganz speziellen Sondertrikot auf.



Anlässlich des 120-jährigen Bestehen des Vereins bringt der Verein ein limitiertes Sondertrikot heraus. Es ist wie das aktuelle Champions League Trikot ganz in schwarz gehalten. Doch auch auch der Hauptsponsor flatex ist ganz in schwarz vorne auf dem Trikot aufgebracht. Und neben dem aktuellen Vereinswappen, der Raute mit dem B wird Wappen aus dem Gründungsjahr und die Jahreszahlen 1900 und 2020 abgebildet.



Das Trikot ist ab Samstagmittag für die Fans ausschließlich im Online-Fohlenshop erhältlich. Die Anzahl ist auf 1900 Stück begrenzt und wird im Nackenetikett durch nummeriert. Das Trikot kann versandkostenfrei bestellt werden. Die exklusiven Ärmelpatches (Bundesliga und sonepar) sind ebenfalls im Preis inbegriffen. Dazu bekommt der Besteller ein Zertifikat und eine Box.

Auf den Social Media Kanälen von Borussia gibt es weitere Infos zum Trikot.

Quelle: Borussia Mönchengladbach