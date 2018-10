Bundesliga Quoten 9. Spieltag – Vorschau 1. Bundesliga

100 EUR Bonus kassieren – Jetzt wetten und gewinnen! Bundesliga Quoten und Spiele am 9. Spieltag

Abgesehen von Leverkusen, lief es in der Europa League recht gut für die deutschen Teilnehmer. Heute Abend rollt der Ball auch in der Bundesliga wieder. Der 9. Spieltag steht vom 26.10 – 28.10 an. Die Vorschau mit Übersicht zu den Quoten und Favoriten folgt nun.

An der Spitze der Tabelle behauptet sich weiterhin Borussia Dortmund in blendender Verfassung. Vor dem Gala-Sieg gegen Atletico Madrid gewann der BVB auch beim VfB Stuttgart mit 4:0. Der neue VfB-Coach Markus Weinzierl konnte somit zunächst nicht den Negativlauf stoppen. Dafür konnte der FC Bayern endlich wieder gewinnen. Zunächst beim VfL Wolfsburg in der Liga mit 3:1 und unter der Woche mit 2:0 bei AEK Athen in der Champions League. Nach wie vor beträgt der Abstand vier Punkte auf den BVB. Jeweils einen Zähler mehr als das Münchner Star-Ensemble haben Gladbach und Bremen auf dem Konto. Beide waren nämlich am 8. Spieltag ebenso erfolgreich.

Gladbach bezwang zu Hause Mainz deutlich mit 4:0. Bremen konnte beim FC Schalke 04 mit 2:0 als Sieger vom Platz gehen. Allerdings sind RB Leipzig und Hertha BSC nun aufgrund Ihrer Remis gegen Augsburg bzw. Freiburg einen Punkt hinter die Bayern gerutscht.

Die rote Laterne übernahm Fortuna Düsseldorf vom VfB Stuttgart. Obwohl beide Teams hoch verloren haben, spricht das Torverhältnis nun zu Gunsten der Schwaben. Die Fortuna geriet nämlich beim Freitagsspiel des vergangenen Spieltags mit 7:1 gegen Eintracht Frankfurt noch deutlicher unter die Räde, als der VfB. Beide Mannschaften liegen aktuell mit nur fünf Punkten aus acht Begegnungen Tabellenende. Der FC Schalke 04 hat derzeit auch nur einen Zähler mehr verbucht und rangiert auf dem Relegationsplatz und somit deutlich unter den Ansprüchen von Fans und Vereinsverwantwortlichen. In der kommenden Partie bei RB Leipzig wird es aber sicherlich kein Zuckerschlecken, Plätze gut zu machen.

Quoten und Spiele zum 9. Spieltag

Den Auftakt bestreiten heute um 20:30 Uhr der SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach im Schwarzwald-Stadion in Freiburg. Die Gäste aus Gladbach sind bei den Wettquoten Favorit auf den Auswärtssieg mit einer Quote von 2,15, während der Sportclub mit einer Tippquote von 3,3 als Außenseiter eingestuft ist.

Am Samstag kommt es zu weiteren fünf Begegnungen. Der Tabellenführer Borussia Dortmund empfängt nach seiner Gala-Vorstellung gegen Atletico Madrid, den Hauptstadtclub Hertha BSC. Genauso wie die Bayern beim FSV Mainz 05, ist der BVB ganz klarer Favorit in der Partie. Bei den Begegnungen Fortuna Düsseldorf gegen VfL Wolfsburg und Hannover 96 gegen den FC Augsburg liegen die Quoten relativ ausgeglichen auf fast gleichem Level. In der Samstagabend-Partie zwischen 1899 Hoffenheim und dem VfB Stuttgart ist dann wieder der Gastgeber relativ deutlicher Favorit auf den Heimsieg. Die TSG war zuletzt gut Drauf und Stuttgart hat erst 5 Zähler in dieser Saison eingespielt.

Aufgrund der Belastung in Europa League, bestreiten die daran Beteiligten Mannschaften ihre Spiele am Sonntag. Somit stehen übermorgen gleich drei Begegnungen des 9. Spieltags an. Zunächst empfängt der Aufsteiger 1. FC Nürnberg die formstarke Eintracht aus Frankfurt. Aufgrund der ersten Heimniederlage der Franken zuletzt gegen Hoffenheim und der Frankfurter Siegesserie von fünf gewonnenen Pflichtspielen in Folge, ist die Eintracht Favorit im Grundigstadion. Anpfiff für Nürnberg gegen Frankfurt ist bereits um 13:30 Uhr.

Exakt zwei Stunden später kommt es zum Topspiel zwischen RB Leipzig und FC Schalke 04. Da Rangnicks Team zuletzt überwiegend stark auftrat und die Königsblauen immer wieder schwächelten, sind die Sachsen mit einer Wettquote von 1,85 recht deutlich favorisiert. Im Vergleich dazu, liegt die Siegquote der Gelsenkirchener bei 4,2.

Im letzten Spiel des 9. Spieltags empfängt ab 18:00 Uhr Werder Bremen die bisher enttäuschende Werkself aus Leverkusen. Aufgrund der bisher gezeigten Leistungen und dem Heimvorteil der Werderaner, geht das Team um den Erfolgscoach Florian Kohfeldt als knapper Favorit in das Match am Sonntag Abend.

Quotenübersicht aller Spiele von Tipico: