Bundesliga-Absteiger Hamburg und Köln gegen Kiel und Bochum

Frankfurt (dpa) – Die Bundesliga-Absteiger Hamburger SV und 1. FC. Köln bestreiten ihre Auftaktspiele in der 2. Liga gegen Holstein Kiel und den VfL Bochum.

Der HSV hat im Eröffnungsspiel des Unterhauses am 3. August gegen Kiel Heimrecht, die Kölner müssen in Bochum antreten. Dies gab die Deutsche Fußball Liga bekannt. Im ersten Duell der beiden Aufstiegsfavoriten hat Hamburg am zwölften Spieltag (2. bis 5. November) Heimrecht. Die Zweitliga-Saison geht bis zum 19. Mai 2019.