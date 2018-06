Bremer Gondorf vor Wechsel zum SC Freiburg

Bildhinweis: Nach nur einem Jahr in Bremen steht Jerome Gondorf vor einem Wechsel zu Freiburg. Foto: Jörg Sarbach

Bremen (dpa) – Der Bremer Mittelfeldspieler Jerome Gondorf steht nach übereinstimmenden Medienberichten vor einem Wechsel zum SC Freiburg. Nach Informationen von «kicker» und «Weser Kurier» muss Gondorf nur noch den Medizincheck absolvieren.

Werder soll rund 1,3 Millionen Euro Ablöse für den 29-Jährigen erhalten. Gondorf, der in Bremen noch einen Vertrag bis 2020 hatte, war vor einem Jahr von Darmstadt aus an die Weser gewechselt. Für die Bremer absolvierte er 21 Bundesliga-Spiele. In Freiburg soll er einen Dreijahresvertrag erhalten.