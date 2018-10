Borussia Dortmund vs. Atletico Madrid Quoten und Vorschau

» Dortmund vs. Atletico mit bis zu 100 EUR Bonus wetten Borussia Dortmund vs. Atletico Madrid Quoten der Wetten und Vorschau – 3. Spieltag der Champions League

Borussia Dortmund gegen Atletico Madrid lautet das heutige Topspiel in der Champions League am 3. Spieltag. Die Quoten zum Spiel sind relativ ausgeglichen mit leichten Vorteilen für die Heimmannschaft BVB. Bei den Wettquoten für Wetten auf den Gruppensieg sieht es jedoch anders aus. Da ist die Quote von Atletico deutlich niedriger und somit sind die Spanier in der Gruppe für den ersten Platz favorisiert. Es treffen zwei absolute Top-Mannschaften und die beiden führenden der CL-Gruppe A aufeinander. Wetten sind somit für jeden Ausgang realistisch, da es keinen absoluten Favoriten auf den Sieg gibt.

Dortmund und Atletico mit jeweils 6 Punkten

Sowohl die Borussia, als auch die Madrilenen gewannen ihre beiden ersten Gruppenspiele. Am ersten Spieltag setzten sich beide Teams mit einem knappen Sieg mit jeweils einem Tor Vorsprung durch. Schwarz-Gelb gewann bei Club Brügge mit 1:0, Atletico war mit 2:1 bei AS Monaco erfolgreich.

Die beiden Heimspiele gewannen die beiden Kontrahenten etwas deutlicher. Bei Atletico Madrid gegen Club Brügge stand es am Ende 3:1, Borussia Dortmund gewann sogar mit 3:0 gegen AS Monaco. Somit geht es zwischen dem BVB und Atletico aller Voraussicht nach um den Sieg in der Gruppe A. Das Team von Trainer Lucien Favre genießt heute Abend ab 21:00 Uhr Heimvorteil, ehe es in zwei Wochen zum Rückspiel in Madrid kommt. Daher sollte der BVB heute im Signal-Iduna-Park möglichst einen Heimsieg ansteuern, um die Reise nach Spanien mit einem Polster im Rücken antreten zu können.

Auch in den jeweiligen Ligen sind beide Teams erfolgreich. Dortmund führt mit drei Zählern Vorsprung und sogar vier Punkten vor den Bayern die aktuelle Bundesliga Tabelle an und hat noch kein Spiel der bestrittenen 8 Begegnungen verloren. 6 Siege und 2 Unentschieden stehen auf der Habenseite des BVB.

In der starken spanischen La Liga wurden bereits 9 Runden absolviert. Neben einer Niederlage errang das Team um Trainer Diego Pablo Simeone vier Siege und vier Unentschieden und steht derzeit auf Platz 5 der Tabelle. Allerdings beträgt der Abstand nach vorne nur zwei Zähler und der Madrider Stadtrivale Real liegt noch zwei Punkte dahinter. Zuletzt gab es bei FC Villarreal nur ein 1:1 Unentschieden, ansonsten wäre Atletico heute punktgleich mit Tabellenführer FC Barcelona.

Aufstellung Dortmund – Atletico (Prognose)

Seitens Borussia Dortmund ist es noch nicht gewiss, ob der Top-Torjäger Paco Alcácer spielen kann. Zuletzt wurde er beim deutlichen 4:0 Erfolg gegen VfB Stuttgart zur Pause ausgewechselt. Ein Tor konnte er auch hier beisteuern. Insgesamt hat die Barca-Leihgabe mit Kaufoption in nur vier Begegnungen bereits 7 Treffer in der Bundesliga erzielt. Der Grund für die Auswechslung in Stuttgart war eine Oberschenkelverhärtung. In der Abwehr wird aller Wahrscheinlichkeit nach der nun wieder fitte Ömer Toprak den 19-jährigen Dan-Axel Zagadou ersetzen. Ansonsten könnte Lucien Favre sein BVB-Team im Vergleich zum VfB-Erfolg unverändert auf den Platz schicken. Nicht zur Verfügung stehen weiterhin die verletzten Akanji, Wolf und Schmelzer.

Atletico Madrid muss heute Abend auf José María Giménez verzichten. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger aus Uruguay hatte sich im vergangenen Spiel der Primera División gegen Villarreal verletzt. Dafür ist Diego Costa wieder fit und soll in der Offensive an der Seite von Antoine Griezmann für Torgefahr sorgen.

Mögliche Aufstellung Dortmund:

Bürki – Piszczek, Diallo, Toprak, Hakimi – Witsel, Delaney – C. Pulisic, Reus, Sancho – Alcácer

Mögliche Aufstellung Atletico:

Oblak – Juanfran, Godin, Hernandez, Filipe Luis – Rodrigo, Saul Niguez – Koke, Lemar – Griezmann, Diego Costa

Quoten zu BVB gegen Atletico

Im Duell der beiden ungeschlagenen Top-Favoriten in der Champions League Gruppe A, gibt es keinen klaren Favoriten. Für einen Heimsieg des BVB wird derzeit eine Wettquote von 2,55 angeboten. Die Siegquote von Atletico liegt mit 2,9 nur etwas höher. Hier könnte man sagen, dass der Heimvorteil den kleinen Unterschied ausmacht. Auch ein Unentschieden wäre ein denkbares Resultat zwischen BVB und Madrid. Dieses hat derzeit eine Quote von 3,2 bei Tipico.

Betrachtet man die Wetten für die Option Gruppensieg, so sind die Spanier allerdings favorisiert. Lediglich 1,32 beträgt die aktuelle Tippquote für Atletico als Gruppensieger. Aufgrund der Tipico Quote von 3,4 für den BVB als Gruppensieger, scheint hier laut dem Buchmacher die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer. Da die Borussia aber zuletzt einen Lauf hatte, wäre dies möglicherweise sogar eine gute Wette mit attraktiver Wettquote.

