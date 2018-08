Bolt startet Probetraining bei australischem Fußballclub

Canberra (dpa) – Sprint-Star Usain Bolt hat an seinem 32. Geburtstag das Probetraining beim australischen Fußballclub Central Coast Mariners begonnen. Der achtmalige Olympiasieger will nach dem Ende seiner Leichtathletik-Karriere Fußballprofi werden.

«Ich habe meine Komfortzone verlassen. Das ist wie in der Leichtathletik, der erste Trainingstag ist immer der härteste», sagte der Weltrekordhalter über die 100 und 200 Meter. «Es braucht einige Zeit Arbeit, aber ich bin bereit dafür.»

Als Geburtstags- und Willkommensgruß ließen die Mariners einen Blitz, Bolts Markenzeichen, auf den Platz malen. Bei der Einheit in Gosford, 80 Kilometer nördlich von Sydney, schauten rund 100 Journalisten und Fotografen zu. Im Frühjahr hatte der Jamaikaner bereits als Gast mit den Fußballprofis von Borussia Dortmund sowie bei Clubs in Norwegen und Südafrika trainiert. Offen ist, wie lange das Probetraining dauern soll. Die Saison beginnt in Australien im Oktober.

