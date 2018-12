Bochum verpasst Sprung auf Platz vier – Sandhausen verliert

Düsseldorf (dpa) – Der VfL Bochum hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Sprung auf Platz vier verpasst. Die Westfalen kamen am 15. Spieltag beim 1. FC Magdeburg nur zu einem 0:0 und bleiben mit 24 Punkten hinter dem kommenden Gegner FC St. Pauli (25).

Die Magdeburger (10) verbesserten sich durch den ersten Punkt im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Michael Oenning vom vorletzten auf den Relegationsplatz. 17. ist nun der punktgleiche SV Sandhausen, der auf eigenem Platz mit 1:2 (1:2) gegen den 1. FC Heidenheim (23) verlor.

Magdeburg und Sandhausen haben nun drei Zähler Rückstand auf den MSV Duisburg, der gegen Holstein Kiel (24) eine 0:4 (0:0)-Heimniederlage hinnehmen musste.

Wegen des Montags-Spiel in der Bundesliga zwischen Nürnberg und Leverkusen findet in der 2. Liga an diesem Spieltag keine Partie am Montag statt.